В Южно-Сахалинске завершился чемпионат России по фристайлу

Финальные старты чемпионата России по фристайлу в дисциплине «могул» состоялись в Южно-Сахалинске. Соревнования такого масштаба впервые проходят на территории Дальневосточного федерального округа.

За награды состязаний на трассе «Армейка» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» боролись 28 фристайлистов. В первом финале в борьбу вступили 16 мужчин и 12 женщин, после чего во второй прошли по 6 сильнейших спортсменов.

Победу одержали представители Пермского края Валерия Шуклина (79,04 балла) и Артём Шульдяков (86,60).

Вторые места заняли Юлия Семенюк из Перми (77,43) и Никита Новицкий из Красноярска (82,58). Тройки лидеров замкнули спортсмены из Санкт-Петербурга Кристина Янцукевич-Ушакова (74,90) и Егор Шеляпин (79,99).

— Состязания оставляют только положительные впечатления, и с организационной, и со спортивной точки зрения. В минувшем году здесь была заложена хорошая основа. У нас была задача оставить после Российско-Китайских игр и Кубка России наследие, чтобы здесь могли проводить тренировочные сборы, а также принимать масштабные соревнования. Как итог – Сахалин получил две трассы для акробатики и могула мирового уровня. Поэтому мы, даже не задумываясь, завели в этом году сюда чемпионат России, — отметил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Чемпионат завершился парным могулом по олимпийской системе: заезды на выбывание. Участников ожидали 1/8, 1/4, полуфиналы, малые и большие финалы. Лидеров определяли, учитывая скорость прохождения трассы, сложность прыжковой программы и чистоту спуска по буграм.

Gобеду среди мужчин одержал Никита Новицкий из Красноярска.

Второе место занял Артём Шульдяков из Пермского края. Тройку лидеров замкнул петербуржец Никита Андреев.

Лучшей среди женщин стала пермячка Юлия Семенюк.

Серебряную награду взяла Маргарита Вавилина. Бронзу заработала Алиса Брюханова. Обе спортсменки представляют Томскую область.