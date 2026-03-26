В Южно-Сахалинске завершился чемпионат России по парагорнолыжному спорту

За медали боролись сильнейшие спортсмены страны, представляющие Москву, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Удмуртскую Республику, Алтайский, Пермский края, Мурманскую и Сахалинскую области, в том числе победители и призёры зимней Паралимпиады-2026 Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев.

Старший тренер сборной команды России по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Назаров отметил, что у парагорнолыжного спорта и Сахалинской области уже 10-летняя совместная история:

– Мы приезжаем сюда, тренируемся, соревнуемся. В 2020 году здесь прошёл шикарный этап Кубка мира, который все помнят и считают одним из лучших за всё время. Уверен, что наше сотрудничество продолжится. На «Горном воздухе» прекрасные условия для тренировок, а это одна из составляющих того, что Варвара и Алексей показали высокие результаты на Паралимпийских играх.

Начался чемпионат с суперкомбинации, включающей супергигант и слалом.

Победителями стали Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев, представляющие Москву, а также Фёдор Иващенко (категория «сидя», Санкт-Петербург). Вторые места заняли Мария Папулова (Пермский край), Александр Алябьев (Сахалинская область и Москва) и Станислав Бураков (категория «сидя», Санкт-Петербург).

Тройки лидеров замкнули Александра Девятовская, Иван Васильев и Владимир Григорьев (категория «сидя»). Все трое – представители Санкт-Петербурга.

25 марта были разыграны награды в слаломе.

В классе «стоя» у женщин золото завоевала Варвара Ворончихина (Москва), второй стала Таисья Форьяш (Алтайский край), третьей – Мария Папулова (Пермский край).

Двукратная чемпионка Паралимпиады в Италии Варвара Ворончихина, которая уже неоднократно выступала на «Горном воздухе», высоко оценивает уровень местной инфраструктуры.

– На Сахалине всегда приятно. Организация на высшем уровне. Тем, кто только начинает путь в горных лыжах, я хочу сказать: не опускайте руки, если что-то не получается. У каждого бывают взлёты и падения, важно полюбить своё дело, и тогда всё получится, – отметила горнолыжница.

Среди мужчин в этой же категории первым финишировал Алексей Бугаев (Москва), серебро у Михаила Белова (Москва), бронзу взял Никита Менюшков (Мурманская область).

В классе «сидя» у мужчин победу одержал Роман Ефимкин (Санкт-Петербург), следом расположились Максим Пономарёв (Санкт-Петербург) и Евгений Леонгардт (Санкт-Петербург).

26 марта на склонах «Горного воздуха» прошли заезды в слаломе-гиганте.

В категории «стоя» золотые награды завоевали Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев. Серебряные медали достались Таисье Форьяш (Алтайский край) и Ивану Васильеву (Санкт-Петербург).

Бронза ушла Александру Алябьеву и Марии Папуловой.

В категории «мужчины, сидя» лидером стал Станислав Бураков. Второй результат показал Фёдор Иващенко. Тройку лидеров замкнул Роман Ефимкин. Все трое – представители Санкт-Петербурга.

Абсолютными чемпионами соревнований стали Варвара Ворончихина, Алексей Бугаев и Фёдор Иващенко.

Мероприятие организовано по трёхлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.