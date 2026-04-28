В Южно-Сахалинске завершился месячник чистоты

Чистый город – это приятно.

Весенние «чистые пятницы» и субботники стали в Южно-Сахалинске доброй традицией.

К приведению областного центра в порядок после зимы присоединились трудовые коллективы администрации города, предприятий, школ и детских садов, управляющие компании, а также неравнодушные жители.

Как уже сообщалось, апрель по решению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина объявлен месяцем санитарной очистки города. В этом году в муниципалитете прошли «чистые пятницы» и два субботника – общегородской и всероссийский. Участие в мероприятиях приняли более 28 тысяч человек.

– Хотелось бы выразить благодарность жителям Южно-Сахалинска, которые приняли участие в субботниках и «чистых пятницах». Убрано более 146 территорий городского округа, приведены в порядок дворы, общественные пространства, пустыри, – отметил начальник управления мониторинга городского хозяйства Олег Вторушин. – Наша работа на этом не заканчивается, мы продолжаем мероприятия по уборке областного центра.

На протяжении всего месяца полигон твёрдых бытовых отходов принимал мусор, собранный на «чистых пятницах» и субботниках бесплатно. Всего за этот период было вывезено порядка 3000 кубометров. Сейчас полигон вернулся к приёму мусора на прежних условиях.

Во время месяца чистоты областной центр также присоединился к Всероссийской экологической акции «Вода России». На масштабную уборку берегов реки Рогатки вышли сотни горожан.

Отдельные мероприятия по санитарной очистке на территории Южно-Сахалинска провёл актив местного отделения «Единой России». Так, серебряные волонтёры и участники проекта «Старшее поколение» организовали субботник в ботаническом саду.

Партийный проект «Чистая страна» объединяет представителей власти, экологов, общественников, волонтёров и неравнодушных граждан. Цель проекта – улучшение экологической ситуации и вовлечение жителей в задачи сохранения окружающей среды через акции, субботники и просветительские лекции.

