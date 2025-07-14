В Южно-Сахалинске завершился пятый Кубок ГК «Гидрострой» по теннису с участием сильнейших спортсменов России и Белоруссии

В минувшее воскресенье на кортах парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина и гостиничного комплекса «Санта» прошли заключительные поединки открытого пятого Кубка ГК «Гидрострой» по теннису. Соревнования были посвящены Дню Рыбака.

На протяжении пяти дней продвинутые любители и профессионалы в возрасте от 19 лет вели борьбу за право подняться на подиум.

Как и ожидалось, в последний день турнира участники финалов и поединков за бронзовые медали подарили болельщикам захватывающий, полного драматизма теннис. Среди претендентов на медали были спортсмены и нашей области. Однако, только одна сахалинка в воскресный день поднялась на пьедестал почета.

На теннисный корт гостиничного комплекса «Санта» первыми вышли Игорь Кудряшов (Москва) и Ярослав Шило (Минск).

Представитель из Белоруссии в 2024 году был участником Кубка ГК «Гидрострой». В финале одиночного разряда он скрестил ракетки с Теймуразом Габашвили, который в своей спортивной карьере был участником турниров Большого шлема (БШ) в Австралии, Франции, Уимблдоне, США. В составе сборной России Теймураз выступал на Кубке Дэвиса. На турнирах БШ выходил на корт против Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Александра Зверева. Имеет в своём активе победы над первой ракеткой мира Роджером Федерером и одним из сильнейших теннисистов Энди Родиком.

Первым подавал в матче Игорь Кудряшов, который уверенно выиграл гейм. Ярослав Шило не только смог взять реванш на своей подаче, но сделать брейк, поведя в сете 2:1. Игорь не остается в долгу и делает обратный брейк – 2:2.

При счёте 3:3 минчанин теряет нить игры. Пропала первая подача, пошли невынужденные ошибки. Всё это привело к тому, что Игорь Кудряшов забирает первую партию – 6:3.

Второй сет долго напоминал русские качели. При счёте 5:4 Ярослав Шило делает брей и сравнивает счёт в матче – 1:1.

Победитель в мужском одиночном разряди среди PRO должен был определиться на тай-брейке. Шило начал довольно мощно 4:1. В десятом розыгрыше Кудряшов сравнивает счёт 5:5. Ярослав вновь убегает вперёд – 8:5. Игорь делает два эйса 7:8. Минчанин выигрывает две свои подачи в красивейших затяжных розыгрышах, тай-брейк 10:7 и матч 2:1.

Спустя 20 минут Ярослав Шило вновь выходит на корт вместе Нгуен Хань (Владивосток). Им предстояло сразится в финале с дуэтом Илья Мухин (Москва)/Виктор Тихонович (Владивосток).

Первая партия оправдала ожидания болельщиков и специалистов. Теннисисты показывали прекрасный теннис, в котором были подачи на вылет, брейки, бэкхенды, виннеры, форхенды, кроссы, нетболы, вынужденные и невынужденные ошибки. С огромным трудом Илья и Виктор смогли выгрысть победу – 7:5.

Во втором сете чувствовалось, что Ярослав Шило немного подсел. Два финала подряд не простое испытание даже для очень хорошо подготовленного физически теннисиста.

Несмотря на то, что он порой выдавал серии из двух, трех эйсов на подаче, в затяжных розыгрышах допускал невынужденные ошибки. Его партнер Нгуен Хань не отличался стабильностью, тоже ошибался. Как следствие, Илья Мухин/Виктор Тихонович выигрывают сет со счётом 6:3 и матч 2:0.

И в третьем финале болельщики увидели спортсмена из Белоруссии. В миксте пару ему составила Виктория Легрова (Хабаровск). Противостояли им Ксения Кузнецова Новосибирск)/Сергей Тихонович (Владивосток).

Начало матча для дуэта Ксения/Сергей получилось обескураживающим. Вначале они проиграли свою подачу, затем подачу соперника и вновь свою. Как результат 0:3. Догнать беглецов Кузнецова/Тихонович смогли в восьмом гейме, когда сделали брейк на подаче Легровой – 4:4. На большее в первом сете эту пару не хватило. Партия за Легровой/Шило 6:4.

Во втором сете борьба была нешуточная. Виктория/Ярослав впереди 2:0. Ксения/Сергей сравнивают счёт 2:2. Такие догонялки продолжались всю партию.

При счете 6:5 в пользу Легрова/Шило команда Кузнецова/Тихонович смогла сделать брейк и перевести поединок на тай-брейк. Игра держала в напряжении не только игроков, но и болельщиков.

В шаге от победы в сете Ксения Кузнецова/Сергей Тихонович стояли два раза. Их соперники Виктория Легрова/Ярослав Шило дважды подавали на матч и только с третьей попытки смогли склонить чашу весов в свою пользу – 11:9 и 2:0 в матче.

Ярослав Шило увозит в Минск две золотые и одну серебряную медаль. Отличный улов в День рыбака на сахалинской земле.

Что касается островных теннисистов, то в трех матчах они выходили на корт в утешительных финалах за «бронзу». В паре мужчин команда Дмитрий Васильев (Ярославль)/Яков Седнев (Южно-Сахалинск) в упорной борьбе на тай-брейке уступили владивостокцам Илье Цигвенцеву и Сергею Тихоновичу. Счет по партиям 7:6, 3:6, 11:9.

Драматическим получился поединок за «бронзу» женских пар. Дарья Мишина (Санкт-Петербург)/Валерия Литовченко (Владивосток) выиграли у Марии Сырмолотовой (Хабаровск)/Екатерины Нечаевой (Южно-Сахалинск).

В одиночном разряде у женщин, в подгруппе любители, в матче за третью ступеньку пьедестала почёта встретились теннисистки из Южно-Сахалинска Лидия Хмелева и Екатерина Нечаева. Победу праздновала Екатерина – 6:0, 6:3.

На сегодняшний день турнир Кубок ГК «Гидрострой» считается одним из самых представительных на Дальнем Востоке. Участие в нём принимают спортсмены из центральной части страны, Урала, Сибири и Дальнего Востоке, Белоруссии.

Все это стало возможным благодаря поддержке председателя совета директоров ГК «Гидрострой» Александра Верховского. Являясь большим поклонником этого вида спорта, он делает все от него зависящее, чтобы большой теннис развивался в нашей области. Приезд на турнир сильных теннисистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска способствуют повышению мастерству островных спортсменов.

Именно в СК «Гидрострой» делал свои первые шаги в теннисе двукратный чемпион России среди молодежи до 15 лет, победитель и призер многих международных соревнований, первая ракетка страны в одиночном разряде и в паре Яков Мазин.

Во время теннисного турнира в холле гостиницы «Санта» впервые в истории нашей страны состоялось торжественное открытие выставки художников из Владивостока. Все картины были посвящены большому теннису. Возраст авторов работ от 16 до 68 лет.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.

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