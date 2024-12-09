В Южно-Сахалинске завершился шестой тур чемпионата России по волейболу среди женских команд в высшей лиге «А»

Предпоследний день шестого тура открывал поединок «Северянка» (Череповец) – «Амурские тигрицы» (Хабаровский край). Три дня назад «тигрицы» едва не сотворили сенсацию, уступив одному из лидеров чемпионата на тай-брейке.

Судя по всему, дружина из Череповца сделала правильные выводы из первой встречи с хабаровчанками. В субботний вечер «Северянка» показала красивый, атакующий, силовой волейбол. Как результат уверенная победа в трех партиях (25:22, 25:19, 25:12).

Следующими на площадку вышли «Муром» (Владимирская область) и «Сахалин». Поражение от «Северянки» перед своими болельщиками сильно ударило по самолюбию островитянок. В субботний вечер они горели желанием не только одержать вторую победу в этом туре, но и реабилитироваться перед сахалинской волейбольной торсидой.

Дебют встречи был за нашими девушками. Они начали поединок довольно агрессивно и повели 1:3. Однако «муромчанки» были готовы к такому началу и легко не только ликвидировала отставание 3:3, но и заставили островитянок быть в роли догоняющих – 4:3, 6:4, 7:6. Эта гонка за лидером длилась недолго, вначале сахалинки сравняли счет 8:8, затем стали уходить в отрыв – 9:11, 11:16, 13:17, 15:20, 19:25 и 0:1.

В первой партии у нашей дружины получалось все на площадке: отличная игра на блоке, интересные атакующие комбинации, которые в большинстве случаях завершались результативно. «Муромчанки» не могли противопоставить островитянкам ничего и счет в партии был закономерным.

Начало второго сета было зеркальным отражением первого. «Сахалин» ведет 1:3, но постепенно «Муром» стал набирать обороты и отвечать результативными атаками. На протяжении большей части партии владимирцы были в роли догоняющих – 3:5, 4:6, 5:7,9:10. Настигать островитянок у них получалось – 7:7, 8:8, однако сахалинки каждый раз убегали вперед. Были отрывы в отдельных моментах – 16:18, 17:19.

Но если не ценишь то, что заработал, скорее всего, придётся за это платить. При счёте 19:19 произошёл перелом в игре. «Муром» выходит вперёд – 20:19, 21:19. Наши девушки сокращают разрыв до минимума 21:20. Дальше следует серия просто «детских» ошибок на приеме и в атаке и, как следствие, «муромчанки» забирают партию 25:20 и сравнивают счет 1:1.

Третий сет владимировки начали на кураже от победы во втором – 2:0, 3:1, 5:3, 8:6, 12:10. Было видно, что «муромчанки» вышли на площадку не только, чтобы взять реванш у сахалинок за поражение в первой встрече, но и одержать первую викторию на островной земле в шестом туре. Нерв матча в какой-то момент зашкаливал, а островные зрители требовали от своей дружины только победы. При счете 15:11 главный тренер «Сахалина» Олег Ляпугин берет тайм-аут. О чем говорили наставник с командой, останется тайной. Главное – результат этой беседы. Островитянки не только сравняли счёт, но и вышли вперёд – 16:18, 18:20, 20:22, 21:23. «Муром» не сдается и на табло горит 23:23, 24:24. Концовка партии была за «Сахалином» – 24:26 и 1:2.

В четвёртом сете наши девушки ни разу не позволили «муромчанкам» выйти вперёд – 1:3, 3:5, 8:9, 10:13. При счете 11:16 сахалинки почувствовали запах победы и на полную включили свой блок, истерзали соперника не только эйсами, но и мощными атаками. Анна Черницова, Кира Иванова, Екатерина Зиновьева, Олеся Иванова, Анастасия Гергерт, Светлана Ерлыкова, Светлана Чеснокова творили на площадке такой волейбол, против которого их соперник не мог ничего противопоставить. 18:25 и 1:3 в матче.

В заключительный день тура «Амурские тигрицы» встречались с «Муромом». Дружина из Владимирской области в этот день не позволила хабаровчанкам выиграть ни одной партии. Убедительная победа «Мурома» со счётом 0:3 (10:25, 14:25, 10:25).

Завершал тур матч «Северянка» – «Сахалин». Островные болельщики надеялись увидеть волейбол двух равных соперников, в котором будет много борьбы на площадке, и победитель определится на тай-брейке. Увы, островитянки были повержены в трех партиях. Но обо всем по порядку.

Дебют встречи получился многообещающим. «Северянка» забирает два розыгрыша 2:0. «Сахалин» отвечает тем же – 2:2. Дружина из Череповца вновь выходит вперёд – 3:2, наши девушки сравнивают счёт – 3:3. Дальше на площадке происходит что-то необъяснимое. Сахалинки не только не могут противопоставить ничего атакам противника, но и не справляются на приеме мяча на подаче. Счёт в матче растет в одну сторону – 11:3. Главный тренер «Сахалина» Олег Ляпугин берёт тайм-аут. Постепенно островитянки начинают отходить от сильнейшего нокдауна – 11:4, 12:5, 12:7.

При счёте 12:8 соперник вновь включает вторую космическую и просто улетает вперёд – 18:8. Как не пытались наши девушки переломить ход партии в свою пользу, у них ничего не получилось – 25:14. Насколько слабо выглядел «Сахалин» – говорят цифры. Партия длилась 20 минут. Соперник сделал шесть эйсов.

Во втором сете появилась надежда, что островитянки смогут перевернуть матч. Вначале в роли догоняющих были наши соперницы – 3:4, 4:5, 4:7. Сравняв счет 7:7, команды поменялись ролями. 8:7, 10:8, 11:11. Наши вновь выходят вперёд – 11:13. На этом лидерство островитянок в счёте в этой партии прекратилось – 13:13, 14:13, 16:14, 19:15, 22:17, 25:20 и 2:0.

В третьем сете только однажды сахалинки вели в счёте 0:1. Дальше на площадке господствовала «Северянка». Их доигровщицы София Щеглова и Дарья Федосеева, диагональная Наталья Решетникова, как и в первом матче тура были просто неудержимы в атаке. Наша команда старалась, порой у нее получались красивые результативные атаки, поднимала «мертвые» мячи. Но этого было недостаточно для победы в матче. «Северянка» была безупречна и по праву взяла третью партию 25:19 и матч 3:0.

По окончанию встречи главный тренер «Сахалина» Олег Ляпугин сказал: «Игрой команды, в целом, доволен, за исключением четвертого поединка, в котором полностью провалились. Команда не смогла выдержать напора соперника и, как следствие, развалилась. Необходимо было потерпеть в тяжелых моментах в игре, проявить выдержку и двигаться к победе, но мы этого сделать не смогли. Каждый играл сам по себе, а не единым механизмом. Важный момент, который необходимо вырабатывать у команды, это привычку выигрывать у любого соперника. Будем работать над «менталитетом чемпиона».

Седьмой тур чемпионата пройдёт во Владивостоке с 24 по 28 декабря. «Сахалин» встретится дважды с МВА (Москва) и «Динамо» (Приморский край). На сегодняшний день островная дружина с 37 очками осталась на седьмом месте. МВА расположилась в подвале турнирной таблицы на 12 месте, бело-голубые, в активе которых 41 очко, занимают шестую строчку.

Игорь КАРПУК.

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