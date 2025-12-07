В Южно-Сахалинске завершился Всероссийский турнир по теннису среди юношей и девушек до 17 лет на призы ГК «Гидрострой»

В минувшую пятницу и субботу состоялись полуфинальные и финальные встречи. Особенно напряженными были поединки в пятницу, 5 декабря, где разыгрывались путевки в главный матч турнира и скрестили ракетки в финалах пары.

В матче за первое место на корт вышли две мини-команды, представляющие Москву и Красноярск. Егору Дерявскому и Артему Старикову из столицы противостоял дуэт из Сибири Ярослав Иванов и Лев Сухоруков.

Егор и Артем в четвертьфинале со счетом 2:0 (6:1, 6:1) переиграли пару Никита Воробьев (Москва)/Давид Чаплин (Серпухов). В полуфинале с огромным трудом смогли вырвать победу у московского дуэта Сергея Вронского и Даниила Пожарского 6:2, 7:6.

Их соперники Ярослав Иванов/Лев Сухоруков до финального поединка провели на игру больше. В 1/8 финала они заставили зачехлить ракетки пару из Екатеринбурга Никита Сергеев/Владимир Тунгусов 6:3, 6:2.

В 1/4 турнира в двух сетах переиграли дуэт Даниил Карпенко (Хабаровск)/Александр Кузичев (Красноярск) 6:4, 6:3. За путевку в финальный матч на тай-брейке смогли выгрызть победу у мини-команды Дмитрий Щёлоков (Сочи)/ Савелий Юзов (Санкт-Петербург) 6:3, 4:6, 10:8.

Открывали финал на подаче Дерявский/Стариков, и сделали они это просто здорово, не позволив сопернику даже размочить счет в гейме 1:0. Столь неудачный дебют нисколько не смутил Иванова/Сухорукова, они при счете 40:40 смогли выиграть решающее очко — 1:1. Егор и Артем вторую свою подачу вновь выигрывают в сухую 2:1. Четвертый гейм стал зеркальным отражением второго.

При розыгрыше решающего очка Ярослав/Лев вновь смогли сравнять счет в сете — 2:2. В пятом гейме Егор Дерявский подает три подачи на вылет 3:2. И тут же дуэт Дерявский/Стариков делают брейк 4:2. Мини-команда из Красноярска пыталась сделать обратный брейк, но на розыгрыше решающего очка оступилась 2:5.

Свою подачу Ярослав/Лев забрали 3:5, но и соперник выиграл свою 6:3, и команда из столицы повела в матче 1:0.

На протяжении всего второго сета пара Егор Дерявский/Артем Стариков вела в счете, как результат 6:2 и 2:0.

Необходимо заметить, перед финалом Егор Дерявский провел очень непростой полуфинальный матч за право играть в главном поединке одиночного разряда. Ему противостоял приятель по команде Артём Бойко. Завершив поединок в свою пользу 6:3, 6:0, Егор спустя двадцать минут вновь вышел на корт. День удался: два непростых поединка — две виктории.

В отличии от финала юношей главный поединок у девушек получился довольно валидольным. Пара Милада Егорова (Хабаровск)/Полина Шляпникова (Санкт-Петербург) в первом круге выиграла у дуэта Дарина Масаутова (Волжский)/Полина Ряпосова (Заречный) 6:4. 6:3. Во втором туре довольно легко переиграли московскую пару Александра Брищук/Юнона Яновская 6:1, 6:0. В полуфинале встретились с первой сеяной на соревнованиях мини-командой Татьяна Головина (Рязань)/Милана Колесова (Москва). Поединок был настолько драматичным и наряженным, что сказать об этом может счет 6:4, 7:6 в пользу Милады и Полины.

Их соперницы Ксения Водолаженко (Мытищи)/Мария Сырмолотова (Хабаровск) без особого труда в 1/8 переиграли пару Алёна Воробьёва (Уфа)/София Полуянова (Ростов-на-Дону) 6:1, 6:1. В четвертьфинале расправились с дуэтом Мария Чернышкова (Южно-Сахалинск)/Алиса Шульга (Хабаровск) 6:2, 6:2. В полуфинале сломили сопротивление мини-команды из Москвы Светлана Ефремова/Дария Никитюк 7:5, 6:2.

Пара Водолаженко/Сырмолотова мощно начала матч, огорошив соперниц россыпью ударов на подаче и при розыгрыше. Вначале девушки взяли свою подачу под ноль. Тут же делают брейк с баранкой и на закуску вновь выигрывают свою подачу 3:0.

Столь агрессивное начало несколько обескуражило их соперниц, но после короткого перерыва Милада и Полина смогли выиграть четвертый гейм 1:3. Ксения и Мария не остаются в долгу и восстанавливают разрыв в счете 4:1. Егорова и Шляпникова включают «секретный тумблер», после которого вынудили пару Водолаженко/Сырмолотова допускать ошибки. Более того, у Марии пропала первая подача и даже пошли двойные ошибки на подаче. На табло загорелись цифры 5:4 в пользу команды из Хабаровска/Санкт-Петербурга. Милада Егорова подает на сет. Счет в гейме 40:40. Решающий розыгрыш выигрывает дуэт Мытищи/Хабаровск 5:5.

Одиннадцатый гейм был украшением всего сета. Девушки устроили такую перестрелку, которая больше минуты держала в напряжении не только болельщиков, но и игроков. Этот розыгрыш в свою пользу завершили Ксения и Мария — 6:5. Скорее всего, проигрыш двух геймов подряд надломил пару Егорова/Шляпникова и «завел» дуэт Водолаженко/Сырмолотова, которые тут же сделали брейк и завершили партию в свою пользу 7:5.

Второй сет по драматизму и игровому исполнению обеих мини-команд смотрелся просто на отлично. И вновь дебют партии за Ксенией Водолаженко и Марией Сырмолотовой — 3:0. Максимум, что смогли сделать их соперницы, сократить счет до минимума 3:4, 4:5.

У Миланы Егоровой и Полины Шляпниковой был шанс «зацепиться» за партию и перевести игру на тай-брейк. На их подаче дело дошло до решающего розыгрыша очка. Выиграй его пара Милада-Полина, и счет стал бы 5:5. В этот день теннисные боги были на стороне Ксении и Марии. Водолаженко поставила победную точку в по-настоящему драматичном финальном матче — 6:4 и 2:0.

В субботу состоялись два финала в одиночном разряде. У юношей на корт вышли Савелий Юзов (Санкт-Петербург) и Егор Дерявский (Москва). Оба начали путь к пьедесталу с 1/8 турнира. Савелий был посеян под первым номером, его соперник — под вторым. Юзов все три поединка завершил с одинаковым счетом 2:0. Дерявский в двух поединках победу добывал в третьей партии. Финал первой и второй ракетки турнира обещал был захватывающим и драматичным.

К огромному сожалению, надеждам не суждено было сбыться. Для Егора Дерявского это был пятый финал подряд на Всероссийских турнирах. В четырех он праздновал виктории. И, судя по всему, молодой спортсмен просто «перегорел» перед очередным финалом. Подачи его были не идеальны. Порой Егор уступал Савелию в динамике: грубо ошибался, несколько раз оказывался в неудобной для приема мяча позиции и, как следствие, допускал вынужденные и невынужденные ошибки. Не исключено, что Егор устал к концу турнира. Провести накануне подряд два матча, один из них за выход в финал в одиночном разряде и спустя 20 минут в паре играть финал и в обоих праздновать победу — даже взрослому мастеру это не по силам. Всего двенадцать геймов потребовалось Савелию Юзову, чтобы завершить поединок в свою пользу со счетом 2:0.

У девушек в финале скрестили ракетки четвертая сеяная Ксения Водолаженко (Мытищи) и второй номер турнира Милана Колесова (Москва). Дорога к финалу у обеих девушек не была усыпана цветами. Если в первом, втором и третьем турах они без проблем праздновали победы, то в полуфиналах им пришлось непросто. Водолаженко в 1/2 встречалась с первой ракеткой турнира Татьяной Головиной (Рязань). Первый сет она проиграла на тай-брейке 6:7. Второй выиграла 6:1. В третьем смогла дожать соперницу 6:3.

Милана Колесова в полуфинале играла против третьей сеяной Полины Шляпниковой и ценой огромных физических и моральных усилий смогла добыть путевку в финал 6:4, 6:3.

Водолаженко начала первый сет с брейка. Затем без проблем забрала свою подачу 2:0. Колесова сокращает счет 1:2. Однако Ксения восстанавливает разрыв в два очка 3:1. Милана забирает свою подачу 2:3. Дальше на корте господствовала спортсменка из Мытищ — 4:2, 5:2, 6:2 и 1:0.

Во второй партии Ксения Водолаженко довольно быстро добралась до счета 5:1 в свою пользу. Оставалось сделать очередной брейк и поставить победную точку в этом финале. И вот тут Милана Колесова заиграла так, что соперница дрогнула. Вначале она взяла свою подачу 2:5. Тут же делает брейк 3:5 и вновь берет свою подачу под ноль — 4:5. Когда в десятом гейме соперницы доигрались до 40:40, cудьба матча решалась на тай-брейке, и он остался за Ксений Водолаженко — 6:4 и 2:0. Таким образом, теннисистка из Мытищ смогла в Южно-Сахалинске выиграть две золотые медали.

Подводя итоги турнира, непроизвольно возникает вопрос: могли ли островные спортсмены выиграть хоты бы одну медаль? Ответ однозначный — могли. При одном условии, если бы в составе команды был член сборной России, воспитанник сахалинской школы тенниса Яков Мазин. Сегодня наш спортсмен в составе сборной команды страны находится на сборах и готовится к очередному международному турниру, который пройдет в Турции. Тренерский совет не дал добро на участие Якова в турнире в родном городе. Более того, не отпустил юношу домой встретить Новый год в кругу семьи.

Кстати

Воспитанник детско-юношеской спортшколы «Гидрострой», член молодежной сборной России по теннису Яков Мазин продолжает пополнять свою спортивную коллекцию наград не только на всероссийских соревнованиях, но и на международных. Так, в текущем году в Tennis Europe Junior Tour Яков завоевал 11 титулов и еще трижды играл в финале. На сегодняшний день в рейтинге РТТ юношей до 15 лет в одиночном разряде сахалинец занимает вторую строчку. В рейтинге Tennis Europe среди юношей до 14 лет Яков Мазин расположился на 22 месте среди сильнейших, а среди юношей до 16 лет занимает 94 место.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.