В Южно-Сахалинске завешается фестиваль «Городская симфония»

Два месяца по четвергам он собирал под открытым небом талантов и поклонников.

С русской пословицей не поспоришь: кто ищет, тот всегда найдёт — и возможности, и новые формы организации досуга земляков. Вот и работникам культуры областного центра пришла отличная идея: для фестиваля «Городская симфония» на Коммунистическом проспекте подготовить несколько креативных площадок. И они появились возле областного краеведческого музея, во внутреннем дворе университета, у концертного зала «Симфония», в сквере «Восточный, у памятника Геннадию Невельскому.

Внимание южносахалинцев и гостей города они привлекли ярмарками мастеров декоративно-прикладного искусства, фотовыставками, работами художников и дизайнеров, мастер-классами по созданию керамики и деревянной утвари. Кулинары предлагали отведать блюда дальневосточной кухни, морские деликатесы и оригинальные десерты. Не скучали на фестивале любознательные. Они слушали интересные рассказы об островной природе, истории региона и его традициях. Отвечали на сто вопросов о Сахалинской области от библиотекарей, знакомились с книжной выставкой «Область на островах». Молодые мамы больше узнали о мерах социальной поддержки семей и созданных для них сервисах.

На площадках фестиваля выступали ансамбли народной песни, дуэты, лучшие творческие коллективы и солисты. Запел у нас даже областной краеведческий музей. В общую канву фестиваля он вошёл со своим проектом «Поющий музей», и он очень понравился слушателям.

Немалую аудиторию собирали показы документальных и художественных фильмов. Вечером 2 октября последний раз в этом сезоне под открытым небом можно будет увидеть американскую комедию ужасов «Эбигейл». Сюжет триллера основан на классическом фильме 1936 года «Дочь Дракулы». Надеемся, девочка-вампир не напугает, а насмешит любителей ужастиков.

Сегодня в 18.30 на площадке у краеведческого музея авторские песни и композиции представит солистка областной филармонии Ярославна Калашникова и её музыкальный бэнд. Со своей концертной программой слушателей ознакомят группы «CoverLine», «УмЯсен» и МинцКоплёнок». Олег Анохин приготовил для исполнения свой цикл песен на стихи островной поэтессы Виктории Крыловой. А с 19.00 до 22.00 на сцене у памятника адмиралу Невельскому выступят артисты творческого объединения «Интонация» и участник камерного хора «El Canto» Сергей Савельев.

Поскольку в областном центре сейчас проходит молодёжный форум «Острова», то для его участников организаторы приготовили выставку техники и вооружения и своего рода смотр выучки служебных собак из кинологических подразделений.

Широкоформатные фестивальные события этого лета очень понравились и островитянам, и гостям областной столицы. Да и с хорошей погодой в общем-то везло. Но осенняя прохлада скоро возьмёт своё, поэтому организаторы досуга подумывают о том, чтобы продолжить интересную творческую работу, но уже на других площадках и не под открытым небом. Так что следим за анонсами событий.

Людмила Степанец.

