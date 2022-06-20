В Южно-Сахалинске зажгут «Свечу памяти»

В день 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны в 4 часа утра 22 июня у мемориала на площади Славы в Южно-Сахалинске горожане зажгут лампады и свечи у Вечного огня.

Следом на вахту памяти вый­дут сотрудники областной универсальной научной библиотеки: в 11.00 в сквере Чехова раздадут горожанам буклеты, в 18.00 актеры театральной студии «Счастливый случай» в актовом зале дадут концерт с песнями военных лет.

Памятные мероприятия пройдут в этот день во всех районах области. В кинотеатрах покажут художественный фильм «Крылья над Берлином».

Кинокартина рассказывает о подвиге летчиков 1-го минно-торпедного авиаполка Балтийского флота. 7 августа 1941 года пилотам бомбардировщиков поставили задачу: нанести удар по столице фашистской Германии. Для этого нашим авиаторам нужно было преодолеть почти две тысячи километров над вражеской территорией…

На фронты Великой Оте­чественной войны с Сахалина ушли 20 тысяч наших земляков. Семь тысяч из них — в 1941 году.

В 1996-м 22 июня был объявлен Днем памяти и скорби. Вместе с нами память воинов будут чтить в Белоруссии, Донецкой и Луганской народных республиках.