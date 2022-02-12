В южно-сахалинском городском парке прошла ретро-вечеринка на льду

Сегодня каток на стадионе «Космос» в парке им. Гагарина превратился в клуб из 80-х и 90-х годов. Взрослые и дети катались на коньках под известные и зажигательные песни.

— Каждый выходной стараемся выбраться с семьей на каток, на «Горный воздух» или просто в парк на прогулку. Мы не знали, что сегодня здесь будет ретро вечеринка. Просто пришли покататься на коньках, а тут песни моей молодости звучат. Очень здорово, — поделился Максим Жариков.

На стадионе много людей разных возрастов и навыков: кто-то только встает на лед и делает первые шаги, другие уже уверенно набирают скорость и пробуют сложные трюки. А на скамейках расположились родители, которые привели своих детей покататься на коньках.

— Мы часто ходим на этот каток стадиона «Космос», лёд здесь ровный, и на нем легко учиться. Про ретро вечеринку знала заранее, поэтому сегодня и приехали в парк, — рассказала одна из мам Елена Шигина.

Если вам не хватило полтора часа для «танцев на льду», либо вы не смогли прийти в субботу, то приходите завтра. В воскресенье каток будет принимать гостей с 16:00 до 21:00. Вход со своими коньками свободный.