В Южно-Сахалинском микрорайоне «Эдем» произошла авария в системе теплоснабжения, пострадала девушка

Она провалилась в снег, под которым оказалась горячая вода. Как проинформировали в региональном минздраве, в момент происшествия обращений за медицинской помощью не было. Уже после того, как пострадавшая вернулась домой, она вызвала врача, ей дали направление в травмпункт. По предварительным данным, госпитализация не потребовалась.

Ситуация прокомментировал вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Александр Гринберг:

— Порыв на Комсомольском коллекторе случился около 4 часов утра. Оперативно начались аварийно-восстановительные работы. Без циркуляции теплоносителя временно оказались 95 многоквартирных домов. Думаю, в течение рабочего дня аварию устраним, подадим тепло в жилые дома. Приносим извинения горожанам за неудобства.

По сообщению «Сахалинской коммунальной компании» порыв в сети произошел в районе жилых домов 52 и 56 по улице Горной. На устранении аварии задействовано 11 единиц техники и 12 человек. В первой половине дня место повреждения трубопровода было установлено. Тепло в дома планируется вернуть к 16 часам.

Прокуратура Сахалинской области начала проверку всех обстоятельств происшедшего.

Николай ПИТЕРСКИЙ.