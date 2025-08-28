В Южно-Сахалинском отделении Сбербанка новый управляющий

Денис Паляница назначен на должность управляющего Южно-Сахалинским отделением Сбербанка. На новую должность он переходит с позиции заместителя управляющего Южно-Сахалинским отделением банка, где курировал вопросы развития корпоративно-инвестиционного бизнеса.

Денис Паляница окончил Сахалинский Государственный Университет по специальности «Финансы и кредит». В Сбербанке работает с 2010 года – начинал кредитным инспектором и дошел по карьерной лестнице до руководящих позиций в подразделениях по работе с корпоративными клиентами.