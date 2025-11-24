В законную силу вступил приговор главе фонда «Помощь животным. Сахалин»

Ксения Завадская и двое её знакомых признаны виновными в хищении бюджетных средств, выделяемых из казны на отлов и содержание безнадзорных животных.

Как следует из информации на сайте южно-сахалинского городского суда, все трое признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере – преступлении, предусмотренном ч. 4 статьи 159 УК РФ. И им назначено условное наказание – Завадской три года с выплатой штрафа в 200 тыс. рублей, её подельницам – по 2,5 года плюс штраф в 150 тыс. рублей каждой.

Следствием установлено, что с декабря 2021-го года по апрель 2023-го года женщины присвоили 4 млн рублей из регионального бюджета – завышали объёмы выполняемых услуг в документах и получали максимальную оплату по контрактам.

Впоследствии они полностью возместили ущерб в 4 млн рублей, раскаялись в содеянном и признали свою вину. Всё это дало суду основания не применять наказание в виде лишения свободы, а ограничиться условным. Осуждённые не должны без уведомления специализированного госоргана менять постоянное место жительства (сообщить об этом намерении нужно в течение пяти дней); регулярно туда являться на регистрацию и пр.

Штраф они должны уплатить в течение двух месяцев после вступления приговора в законную силу.

Григорий РОСТОВЦЕВ.