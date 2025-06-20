В заливе Старый Набиль на Сахалине замечен нефтяной разлив

На видео, находящемся в распоряжении редакции, поверхность воды площадью около полукилометра покрыта многочисленными нефтяными пятнами.

Это залив Старый Набиль в северо-восточной части острова Сахалин. Местные рыбаки сообщили о сильном нефтяном запахе, разносившимся вчера вечером над заливом. Предположительно, нефтяные пятна обнаружены вблизи одного из объектов нефтепромысла «Набиль» дочернего общества ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз».

Залив Старый Набиль является частью более крупного Набильского залива Охотского моря – одного из самых ценных лагунных заливов Сахалина. Здесь обитает одна из самых крупных и здоровых популяций древнейшего лосося на планете – сахалинского тайменя, занесенного в Красную книгу России. Сейчас таймень после нереста скатился из рек в залив и активно нагуливается по всей акватории.

Через Набильский залив начинает идти на нерест другой ценный лосось – сима.

В этом районе обитает множество краснокнижных белоплечих орланов, питающихся рыбой, а тысячи водоплавающих птиц только начали высиживать птенцов в гнездах.

Нефтяное загрязнение – серьезная угроза природе и богатому животному миру Набильского залива.