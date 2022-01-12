В зеркале десятилетий. Ретро-проект газеты

В наступившем году нашей области в ее нынешних границах исполнилось 75 лет. Чем не повод вспомнить хронику минувших дней, а также события и людей, которые оставили яркий след в истории?

Своеобразным путеводителем здесь послужат номера «Советского Сахалина» – газета, как и положено ей по своему назначению, была и остается зеркалом происходящего вокруг нас. Мы решили рассказать о том, что делает наш островной регион уникальным и неповторимым, о его притягательной силе и загадках, которые до конца не разгаданы.

Приглашаем к участию в проекте и вас, уважаемые читатели, пользователи сайта и соцсетей. Присылайте свои предложения, воспоминания, интересные курильско-сахалинские истории.

В юбилейный год сообща мы о многом вспомним и напишем и, быть может, с позиции времени в новом ракурсе увидим и осмыслим факты и события 75-летней истории островного региона.