В жаркие дни – на жаркие воды. Гости и жители Итурупа устремляются на отдых к целебным термальным источникам

Приезжим и туристам час лечебного купания в «ванночках» обходится в тысячу рублей. Для местного населения социальная цена – 300 рублей, а пенсионеры и дети 7 – 14 лет пользуются 50-проц. скидкой.

А ведь такой местной достопримечательности могло и не быть, если бы… Впрочем, по порядку.

В конце 1970-х – начале 1980-х гидрогеологи активно «дырявили» землю Итурупа в поисках термальных месторождений. Скважины бурили даже в черте города Курильска и его окрестностях, в том числе вдоль дороги Курильск – Рыбаки.

– В ходе поисковых работ главный гидрогеолог Василий Пчелкин заприметил место на берегу моря, рядом с выброшенной на мель шхуной. Опытный профессионал на сто процентов был уверен, что там есть термоисточник, – рассказывает Владимир Мартынюк, работавший тогда буровым мастером Итурупской гидрогеологической партии. – Начали бурить. Проектная глубина скважины – 400 метров. Прошли их – воды нет, пусто. Пришло распоряжение прекратить работы. Но Василий Пчелкин предложил пройти еще метров 15. Пробивали их уже долотом, и вода пошла!

Предполагалось скважину ликвидировать, но гидрогеологи решили подарить ее району. К сожалению, в 1980-х никто ею не занялся.

– А теплая водичка проступала на поверхность, – рассказывает Сергей Квасов, – люди иногда плескались в лужицах, бочки притаскивали. В общем, добро даром пропадало.

С этим не мог смириться Александр Князев. Неравнодушный человек, деятельный, великий придумщик. По его инициативам многое было сделано на Курильском рыбоводном заводе. Вот он и додумался установить бетонные ванны, а для их сооружения использовать… входы в бесхозные доты. Много их было вдоль дороги от Курильска до Рыбаков и Китового, да и на берегу валялись… Меня после такой «операции» пригласили кое-куда, но дело закончилось замечанием: «В армии еще не началась конверсия, а вы уже оборонку переводите на мирный лад».

– Техникой нам здорово помог Иван Чехлов, – говорит Александр Князев. – Притащили бетонные стены, установили, дно зацементировали, подвели шланги с горячей и холодной водой – вот и получились ванночки.

Можно, конечно, с ужасом вспоминать, в каких условиях люди проходили «водно-оздоровительные процедуры», тем не менее страждущие признавали лечебный эффект геотермального источника. И всем было понятно: надо дело ставить на цивилизованный уровень. За это взялись городские строители под руководством бригадира Юрия Богилы. В 1987 году началось строительство оздоровительного комплекса, общественность выходила на субботники. К октябрю были готовы восемь бассейнов и площадка для раздевалки. На большее сил не хватило, да и другие времена наступали.

И только спустя 20 лет акционерное общество «Гидрострой» благодаря инициативе в первую очередь своего руководителя Юрия Светликова возвело тот комплекс, который стал визитной карточкой Итурупа.

Галия КУНЧЕНКО.