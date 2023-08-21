В жаркий день не забываем о зиме. Область готовится к холодам

8,5 километра сетей теплоснабжения, 31 километр сетей водоснабжения и 5,5 километра сетей водоотведения планируется заменить в области до начала отопительного сезона.

На эти работы из областного и федерального бюджетов муниципальным образованиям выделено 1,1 миллиарда рублей.

Кроме ремонта и замены сетей предусмотрен большой объем работ по ремонту котельных и котельного оборудования.

В селе Горном Курильского района уже на 95 процентов капитально отремонтировано здание котельной. Масштабные работы на котельном оборудовании ведутся в Томаринской центральной районной котельной. Там ремонтируют паровой котел, меняют экранные трубы и пароперегреватель. В Невельской котельной идут работы по установке двух экономайзеров. Завершаются начатые в прошлом году ремонтные работы по установке газоходов и циклонов в Шахтерской центральной районной котельной. Меняют дымовые трубы в Поронайском, Александровск-Сахалинском и Смирныховском районах. Здесь также обновят более 20 единиц котельного оборудования, в числе которого – теплообменники и насосное оборудование.

Владельцам частных домов предлагают завезти уголь. За счет субсидии из областного бюджета приобрести уголь можно по такой же цене, как и год назад. Разницу между рыночной стоимостью и фактической жителям компенсирует бюджет.