В ЖК «Уюн» Южно-Сахалинска автобус с 1 апреля будет ходить по кольцу

Для удобства жителей активно строящегося микрорайона автобус № 24 начнёт кольцевое движение непосредственно внутри жилого комплекса «Уюн». Решение об изменении маршрута принято в связи с вводом в эксплуатацию и активным заселением новых домов (№ 7/3, 7/4 и 7/5) по улице им. В. Жириновского.

Согласно новой схеме, автобус будет двигаться по кругу по восточной стороне ул. им. В. Жириновского. Посадка и высадка пассажиров – на остановочных пунктах в районе домов № 1, 7/5 и 7/1. В связи с вводом постоянных остановок два временных пункта «Светофор» будут ликвидированы.

Далее автобус продолжит движение по привычному пути: выезд на ул. Украинскую, поворот на проспект Мира (пересадка), затем по ул. Крайней с подъёмом до ул. Жириновского и возвращением в ЖК «Уюн».

На проспекте Мира на остановке «ул. Украинская» пассажиры могут сделать пересадку на магистральные маршруты № 3, 4 и 63, чтобы доехать в центральную часть города. При использовании транспортной карты такая пересадка в течение 45 минут бесплатная.

В связи с изменением схемы движения с 1 апреля будет скорректировано также расписание. После утверждения обновлённого графика жители смогут ознакомиться с ним на официальном сайте администрации, а также в мобильном приложении Go2bus. Информация будет опубликована в СМИ.

Действующее на сегодняшний день расписание отправления от остановки «ЖК «Уюн»:

утро: 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.20, 8.50;

день: 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30;

вечер: 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.20.

Для жителей обустроена пешеходная дорожка от ЖК «Уюн» до разворотной площадки на ул. Украинской (в районе военного госпиталя). Отсюда отправляются маршруты автобусов № 34, 63 и 5, позволяющие без пересадок доехать в различные районы города.

Специалисты центра управления городской мобильностью продолжат мониторинг пассажиропотока на маршруте № 24. Если число пассажиров увеличится, будут приняты дополнительные решения.