В зону СВО доставлены 20 тонн посылок к Новому году от сахалинцев и курильчан

В Донецкую Народную Республику груз отправили специальным военным бортом.

Военнослужащие получили правительственные подарки от губернатора Сахалинской области и посылки от жителей региона. Их передали бойцам 68-го гвардейского армейского корпуса и 39-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады. В посылки вошли тёплые вещи, сублимированные супы, сухой душ, средства личной гигиены и более габаритные грузы.

Для бойцов упаковали, в том числе, сахалинские деликатесы и тёплые послания с родного острова, письма от детсадовцев и школьников.

В сборе и подготовке гуманитарного груза участвовали волонтеры, студенты Сахалинского техникума сервиса, ветераны СВО, сотрудники агентства по делам молодежи, представители регионального отделения Общероссийского народного фронта, а также Комитета семей воинов Отечества. В Шахтерске волонтеры гуманитарного центра рассортировали посылки и подарки для быстрой доставки военнослужащим.

— Спасибо за кимчи —продукт, который бойцы очень любят. Когда они едут в отпуск домой, всегда привозят ее с собой, — сказал один из военнослужащих. — Благодарен волонтерским организациям области за гуманитарную помощь, которая дойдет лично до каждого солдата. Очень приятно, когда приходит посылка и открываешь ее, а там именно то, что нужно человеку. Спасибо правительству за организацию большого потока гуманитарных посылок. Спасибо нашим мамам, женам и матерям, которые ждут нас и верят, что мы вернемся с победой,

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Сахалинской области Екатерина Шарафиева отметила важность совместной работы с волонтерами, которые помогают в доставке посылок.

— Сегодня военнослужащие помогают нам разгружать посылки от волонтеров, наших мам и жен, которые ждут ребят дома. Это частичка тепла, которая всегда радует бойцов. Когда мы все вместе делаем такую мощную работу, мы приближаем победу. Это большая системная работа от волонтера до военнослужащего в окопе, — рассказала она.

В 2022 году была запущена акция «Сопричастность». Уже на протяжении почти четырёх лет благодаря сплочённости жителей региона участники СВО регулярно получают предметы первой необходимости, амуницию, технику и продукты питания. Волонтёры плетут маскировочные сети, вяжут тёплые вещи, делают сублимированные продуктовые наборы, шьют нательное бельё и одеяла-невидимки, закупают медикаменты. Каждая посылка — это не просто весточка с родного острова, а реальная помощь бойцам в непростых условиях фронтового быта.

По итогам года сахалинские волонтеры отправили участникам СВО свыше 120 тонн гуманитарного груза. Всего за четыре года общий объем помощи превысил 900 тонн, отметила пресс-служба правительства. В 2025 году Сахалинская область вошла в десятку лучших регионов, где волонтерское движение демонстрирует устойчивую поддержку участников специальной военной операции.

Отметим, губернатор Валерий Лимаренко регулярно посещает зоны боевых действий, включая ДНР, чтобы поддержать сахалинских военнослужащих: он общается с бойцами, вручает награды и передает полезный груз.