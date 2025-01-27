Вадим Бобрышев завоевал две медали этапа Кубка России по сноуборду

В Кемеровской области состоялся первый этап Кубка России 2024 – 2025 года по сноуборду в акробатических дисциплинах. На горно-лыжном курорте «Горная Саланга» райдеры состязались в дисциплинах «слоуп-стайл» и «биг-эйр».

– Трасса «слоуп-стайла» состояла из четырех секций, две из которых прыжковые, а две другие – джиббинг секции. Весьма неплохие программы подготовили спортсмены! Соперничество было интересным и захватывало дух. Погода не сильно располагала и то и дело пыталась мощными порывами ветра сдуть участников с намеченного ими пути, – поделились подробностями организаторы.

В этом виде программы третье место занял сахалинский сноубордист Вадим Бобрышев, сообщила пресс-служба островного минспорта.

– В биг-эйре райдеры с упоением продолжили красивое противостояние. Спортсмены, разрывая напористый воздух градусами вращений, с каждой попыткой приближались к финалам. С высотой трамплина в 1,5 метра длина приземления составляла 30 метров, – продолжают организаторы состязаний.

Вадим Бобрышев вновь запрыгнул на подиум, завоевав бронзовую награду.

Волейболисты из Южно-Сахалинска – сильнейшие в области

В Южно-Сахалинске завершилось первенство области по волейболу. На лавры победителей претендовали юноши и девушки до 18 лет (2009 – 2010 г. р.).

– В юношеском турнире соперничали шесть команд. Они сыграли по круговой системе. А у девушек команд было семь. У них был предварительный этап, полуфиналы и стыковые матчи, – пояснили в спортшколе по волейболу.

Половину участников юношеского первенства составили воспитанники спортшколы по волейболу Южно-Сахалинска. Они померялись навыками с волейболистами из села Ясное Тымовского городского округа, Углегорска и Корсакова.

Гости оказались более чем конкурентоспособными. Им удалось взять два комплекта наград.

Но выше всех по турнирной лестнице вкарабкались волейболисты из островной столицы. Команда Олега Крюкова поделилась с соперниками всего лишь одной партией.

Победителями первенства области стали Кирилл Винник, Дмитрий Козловский, Егор Костыренко, Глеб Петрушкин, Станислав Корчигин, Вадим Чанчиков, Данила Бережков, Максим Шарый, Роман Лях, Григорий Жданов и Герман Ляхин.

Награды за второе место зафортунила команда из Углегорска. «Фортуна» (тренер Светлана Попова). Бронза отправилась в спортивную школу «Флагман» из Корсакова (тренер Владимир Яницкий).

У девушек три команды приехали из других районов (Оха, Смирных, Шахтерск), а спортшкола по волейболу щедро добавила к ним еще четыре.

Подгруппа «А» делегировала в полуфинал «Изумруд» из Южно-Сахалинска (тренер Марина Захарова) и «Кристалл» из Шахтерска (тренер Виталий Вишняков). Из подгруппы «Б» к ним присоединились «Талисман» (тренер Марина Захарова) и «Аурум» (тренер Станислав Филимонов).

Проиграв два матча подряд, «Аурум» остался грустить за чертой призеров.

Выше него оказались «Талисман» (первое место), «Изумруд» (второе) и «Кристалл» (третье).

Чемпионские лавры сорвали Полина Рощина, Дарья Ивлева, Яна Максутова, Таисия Дробышева, Таисия Гордеева, Ипек Расулзаде.

– В финале легких соперников не бывает. Всегда нужно оставаться в форме и показать себя на достойном уровне. Поэтому мы не расслабляемся, – прокомментировала победительница турнира Яна Максутова.

– Не знаю, как другим, но мне понравилось, что сразу три призовых места заняли команды с периферии. Это значит, что в волейбол любят и умеют играть не только в Южно-Сахалинске! – поделился своими эмоциями любитель лучшей игры с мячом Сергей Захряпин.

Лучшими игроками первенства были признаны Яна Максутова, Дарья Золотухина, Злата Черепенникова, Глеб Петрушкин, Семен Жабровец и Владислав Непокрытов. А Баястану Сатымкулову был вручен приз «За волю к победе».