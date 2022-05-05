«Вахта памяти». Акция в Сахалинской области

6 мая в Южно-Сахалинске состоится митинг, посвященный открытию военно-патриотической акции. Он пройдет на площади Славы в 13.00. В ходе торжественного мероприятия представители власти, силовых структур, общественных организаций и образовательных учреждений возложат цветы к Вечному огню.

Главная задача «Вахты памяти» – поиск останков воинов, отдавших свою жизнь за Отечество, их захоронение, установление имен павших, передача личных вещей родственникам. На этот сезон у островных активистов намечены большие планы. В мае начнется межрегиональная поисковая экспедиция «Дальневосточный фронт», которая соберет более 60 поисковиков из 16 регионов страны.

Активисты «Поискового движения России» в течение двух недель будут работать в лесах Смирныховского района. В конце июня сахалинские поисковики отправятся в экспедицию на остров Шумшу, где обнаружено уже более 100 погибших советских воинов.

Традиционно в мероприятиях участвуют представители государственных структур и общественных организаций, связанных с поисковой работой и патриотическим воспитанием молодежи. Акция проводится с целью развития поискового движения в Сахалинской области, взаимодействия с общественными объединениями, ведущими работу по увековечению памяти погибших при защите Оте­чества.