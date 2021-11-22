Вакцинация фальшивая и реальная. Главврача Синегорской участковой больницы заподозрили в махинациях с QR-кодами и отстранили от работы

Плохая практика

В региональном управлении МВД России подтвердили факт возбуждения в сентябре уголовного дела по ч. 1 статьи 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями в отношении руководителя медицинского учреждения. По данным следствия, с ведома главврача более 50 пациентам были оформлены сертификаты о вакцинации, их имена внесены в базу данных, но фактически прививку эти люди не получали. Вакцину попросту выливали в ведро. Расследование продолжается.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что на время проведения следственных действий главврач Михаил Сушко отстранен от руководства медицинским учреждением. Следственные действия проводятся в рамках проверки данных о возможной фальсификации сертификатов вакцинации. Участковая больница продолжает работу в штатном режиме.

Как сообщили в управлении МВД по Сахалинской области, полиция проводит системную работу в связи с проведением массовой вакцинации от коронавируса. Подобные масштабные махинации не выявлялись, но единичные факты подделки сертификатов были зафиксированы в июле – по одному случаю в Южно-Сахалинске и в Макаровском районе. По этим фактам возбуждены уголовные дела.

Грипп не дремлет

Между тем процесс настоящей, нефальсифицированной вакцинации идет своим ходом. Министерство здравоохранения пре­дупредило, что грипп в наступившем осенне-зимнем сезоне может отличаться особенно тяжелым течением. Врачи опасаются одновременной циркуляции вирусов гриппа и новой коронавирусной инфекции. Поэтому вакцинация от гриппа особенно актуальна до наступления подъема заболеваемости.

В области действует 100 прививочных пунктов. Прививку также можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства. Вакцинация детей проводится организованно по месту учебы или в детском саду. По темпу вакцинации среди муниципальных образований лидирует Тымовский район. Для вакцинации от гриппа взрослых и детей используются препараты «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».

Чем опасно сочетание вирусов гриппа, аденовирусов, коронавируса?

На этот вопрос ответила главный внештатный инфекционист регионального минздрава Оксана Солонина.

– Особенно тяжело грипп протекает у людей с ослабленным иммунитетом и детей. Даже после излечения требуется курс восстановления, организм еще долгое время остается ослаблен и восприимчив к различным заболеваниям. Единственным эффективным способом профилактики остается вакцинация. За много лет иммунизации накоплена большая клиническая практика, прививка переносится хорошо.

Владимир СЛАВИН.

P. S. В соответствии с последними рекомендациями министерства здравоохранения России, вакцинация от гриппа и коронавируса может осуществляться одновременно, без временных интервалов.