Валерий Лимаренко: Донецкий Шахтерск стал плацдармом для оказания помощи сахалинским защитникам

Губернатор Валерий Лимаренко в ходе рабочей поездки на Донбасс посетил ряд социальных объектов, встретился с островными бойцами и провел встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Денис Пушилин поблагодарил сахалинцев за душевное участие и поддержку жителей республики. «Отдельная благодарность родным и близким тех ребят, которые сегодня находятся у нас и защищают русскую землю. Бойцы достойны памяти своих героических предков. Мы готовы помогать сахалинцам всем, что в наших силах, – заявил он.

Губернатор Сахалинской области подчеркнул, что сегодня в ДНР несут службу сотни сахалинцев и курильчан, обеспечивая защиту государственных границ и безопасность России.

— Шахтерск стал опорным городом в ДНР для наших бойцов. Здесь матери и жены из новой общественной группы встречаются со своими родными и помогают улучшить их быт. При поддержке местных властей организовали работу бань и прачечных для военнослужащих. В Шахтерске находятся сортировочные центры, где распределяются идущие на фронт грузы и посылки от жителей области, – сказал Валерий Лимаренко.

Во время рабочей поездки в Шахтерск губернатор посетил центр первичной медико-санитарной помощи. Руководство республики поблагодарило Сахалин за внедрение проекта цифровой медицины, который планируется тиражировать и на другие территории ДНР. В Шахтерске появилась единая информационная медицинская система – в нее уже занесли данные половины пациентов. Создан колл-центр 1500: как и 1300 на островах, это упростило запись на прием к врачу.

– Каждый теперь приходит к своему времени. Пациенты не разносят инфекцию, не толпятся в коридорах. Стало очень удобно. Спасибо, что так хорошо организовали нашу медицину. У нас, конечно, пока не хватает врачей. Но приходят молодые специалисты по целевым направлениям. Сейчас у нас два интерна, – рассказала заведующая амбулаторией №1 Любовь Приходько.

Островной регион помогает в восстановлении коммунальной инфраструктуры, жилых домов и социальных объектов. Намечен трехлетний план работ. Для его реализации будет привлекаться федеральное финансирование, сообщает пресс-служба регионального правительства.