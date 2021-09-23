Валерий Лимаренко и Георгий Карлов обсудили вопрос федеральной поддержки региона

На встрече с вновь избранным депутатом Государственной Думы РФ Георгием Карлом губернатор Валерий Лимаренко обозначил приоритетные направления для жителей островного региона, которые требуют федерального финансирования.

– Наступает новый период нашей совместной работы, которая призвана продвигать важные для сахалинцев и курильчан вопросы на уровне Госдумы. Сейчас, прежде всего, необходимо обозначить наши позиции в отношении федерального бюджета. В главном финансовом документе Российской Федерации должны найти отражение вопросы, волнующие жителей островов, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

С помощью федерального финансирования продолжится ускоренное расселение аварийного жилфонда. До 2026 года новоселье должны отпраздновать почти 29 тысяч сахалинцев и курильчан. Средства бюджета РФ также будут направлены на строительство дороги Южно-Сахалинск-Оха, которая перешла в собственность РФ. Кроме того, поддержка федерального центра необходима на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, покупку медицинского оборудования, строительство социальных объектов.

– В ходе выборной кампании мы провели более 150 встреч с сахалинцами и курильчанами. От жителей поступило множество предложений и рациональных замечаний как для нашего регионального, так и для российского законодательства.Мы систематизировали все обращения. В ближайшее время будут приняты решения о реализации инициатив на благо жителей Сахалинской области, – сказал Георгий Карлов.

В Госдуме РФ депутат намерен выступить с инициативой о внесении поправок в федеральное законодательство о выплатах для ветеранов, живущих на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. Планируется предоставлять меру поддержки с 75 лет, а не с 80-ти, как во всех регионах страны. Также среди инициатив – индексация пенсий и социальных выплат для дальневосточников, отмена банковской комиссии для пенсионеров при оплате услуг ЖКХ.

На областном уровне в зоне особого внимания вопросы бесперебойного обеспечения качественной питьевой водой, строительства и капремонта муниципальных автодорог, увеличения частоты авиарейсов на Курилы в летнее время, а также сохранности прав жителей при переселении из аварийных домов и реновации жилфонда, сообщает пресс-служба администрации области.