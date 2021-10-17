Валерий Лимаренко: Ликвидация последствий циклона на севере Сахалина будет вестись всю ночь

Губернатор вечером 17 октября собрал экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В центре внимания – разгул стихии в Александровск-Сахалинском и Охинском районах.

– Мы продолжим работать круглосуточно, пока пока полностью не ликвидируем последствия циклона. В Охе сейчас уже восстановили работу генерирующих мощностей, начинают подавать свет и тепло. Половина Александровск-Сахалинского района пока остается без электроэнергии. Как только ветер стихнет, приступят к восстановительным работам на линии. Этот циклон унес две жизни. Мои искренние соболезнования семьям погибших! Вся необходимая помощь обязательно будет оказана, – сказал Валерий Лимаренко.

17 октября север Сахалина оказался во власти мощного циклона. Восстановительные работы осложняются продолжающейся непогодой. Кроме того, в Александровск-Сахалинском районе единственная линия электропередач проходит по труднодоступной местности. Принято решение – привлечь вертолет МЧС и беспилотник для скорейшего поиска разрывов на линии и подачи электричества.

Сейчас энергоснабжение в районе обеспечивается за счет резервных дизель-генераторов. Они питают больницу, школу-интернат, дом престарелых, а также котельную, благодаря чему в домах александровцев есть тепло.

Ранним утром в муниципалитет направится энергопоезд, который даст дополнительные мощности для снабжения домов и социальных объектов.

В Александровск-Сахалинском районе порывами ветра обрушило 10 столбов ЛЭП, 12 деревьев, повредило 9 крыш на жилых домах и социальных объектах.

– Жители пострадавших домов захотели остаться в своих квартирах. Но мы зарезервировали места для временного размещения, в случае если людям будет холодно, – рассказал исполняющий обязанности главы Александровск-Сахалинского района Владлен Антонюк.

Ураганный ветер оставил без света также значительную часть Охинского района, из-за чего случились перебои с тепло- и водоснабжением. В райцентре уже начали включать линии ТЭЦ. В дома возвращаются тепло и электричество. Ночью аварийная бригада продолжит работу. Ожидается, что восстановительные работы завершатся к утру.

В результате прохождения циклона перебои с электроэнергией начинают испытывать и другие муниципалитеты – Ногликский и Углегорский.

В Александровск-Сахалинском район направилась совместная оперативная группа главного управления МЧС России по Сахалинской области и регионального агентства по делам ГО, ЧС и ПБ. Для помощи в ликвидации последствий циклона туда же выехали руководитель фонда капитального ремонта и заместитель министра ЖКХ области. В Оху направлен заместитель министра энергетики региона.

Завтра по поручению губернатора в районы вылетят руководители профильных ведомств – министр ЖКХ Наталия Куприна и министр энергетики Михаил Гузенко.

По словам исполняющего обязанности начальника ГУ МЧС России по Сахалинской области Игоря Ямукова, полностью воздействие циклона на островной регион должно прекратиться 18 октября, после 16 часов. До этого времени возможны порывы ветра 20-30 м/с, по побережью – до 35 м/с, осадки, налипание мокрого снега.