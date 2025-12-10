Валерий Лимаренко определил ориентиры развития Сахалина и Курил

В декабре губернатор области провёл несколько встреч, на которых шла речь об итогах уходящего года и планах на будущее.

Об этом и о возникающих у людей проблемах говорили на форуме серебряных волонтёров, прямой линии, отчёте перед депутатами областной думы.

Немало вопросов касалось автомобильных дорог. Этому направлению Валерий Лимаренко уделил особое внимание. В частности, сахалинцев интересует, когда начнётся капитальный ремонт повреждённого после схода селя участка федеральной трассы на Холмском перевале. Прозвучал ответ, что подрядчик уже выходит на подготовительные работы. Завершение капитального ремонта предусмотрено в 2027 году.

– Так же как корсаковскую и охинскую дороги, этот участок мы передали Росавтодору. Это большая помощь нам, потому что теперь ремонт трасс ведётся на средства федерального бюджета. Работы, которые уже начались на Холмском перевале, позволят предотвратить дальнейшее развитие оползневых процессов, – рассказал губернатор.

Корсаковскую трассу сделают четырёхполосной – областные власти договорились с Росавтодором о том, что с лета 2026-го стартуют работы по её расширению.

Так же за счёт федеральных средств в будущем году начнут текущий ремонт участка автодороги от Тымовского до Ноглик, на состояние которого в этом году жаловались автомобилисты.

В центре внимания оказались масштабные работы на проезжей части проспекта Мира островной столицы. Строители не уложились в срок.

Как пояснили представители профильного ведомства, в северной части проспекта Мира под землёй проложено много инженерных коммуникаций, которые необходимо переносить. Кроме того, капитально ремонтируются мостовые сооружения. Поэтому для работ на этом участке потребовалось больше времени.

В северной части проспекта Мира работы разделены на два этапа. Участок от улицы Сахалинской до реки Уюновки приведут в порядок уже в декабре 2025 года. Отрезок от Уюновки до улицы Украинской будет готов в 2026-м.

– Единственный сдерживающий фактор по ремонту дорог – их пропускная способность, – пояснил Валерий Лимаренко. – Мы планируем работы таким образом, чтобы отремонтировать как можно больше и при этом не нарушать транспортное сообщение.

При этом глава региона обратил внимание дорожников на жалобы жителей на несвоевременный ямочный ремонт. Уже в будущем году будут синхронизированы сроки работ на региональных и федеральных дорогах.

Люди справедливо требуют более строгого контроля. Эта критика названа обоснованной. В нынешнем году стартовало обучение для всех подрядчиков, введён единый стандарт качества. Сделанные на дорогах работы проверяют на каждом этапе: от закупки материалов до асфальтирования.

Выступая в облдуме, глава региона отметил, что ещё в 2019 году только треть дорог на островах имела твёрдое покрытие. Сегодня благо­устройство городов и сёл заметно улучшилось.

– Но нам ещё предстоит большая работа. Строительство дорог – важная стратегическая задача для регионального правительства, – отметил губернатор.

В планах 2026-го – запустить первую очередь объездной дороги Южно-Сахалинска про­тя­жён­ностью 8 километров. Это позволит вывести грузовой транспорт за пределы города. В перспективе трассу намереваются передать в федеральную собственность, чтобы оставшиеся 16 километров были построены с участием средств из госказны.

Видеовопрос на прямую линию от жительницы села Молодёжное Тымовского района касался нового общежития для студентов СахГУ. Губернатор рассказал, что иногородние студенты получают места в студенческом городке в приоритетном порядке, процесс заселения стартовал. В помещениях есть всё для комфортного проживания. 25 января, на Татьянин день, состоится торжественная церемония открытия студгородка. Он рассчитан на 1,5 тыс. мест, состоит из трёх восьмиэтажных корпусов. В жилых блоках есть всё необходимое для комфортного проживания и учёбы. Полностью строительство научно-образовательного центра СахалинТех завершится в следующем году. Единовременно здесь смогут учиться 2400 студентов.

Жители Углегорского района обратились с проблемой, которая касается их личных подсобных хозяйств: уже два месяца задерживается поставка дотационных кормов для животных, но закупать их в областном центре возможность есть не у всех. Как сообщил глава муниципального образования Фёдор Филин, поставщик неожиданно прекратил доставку корма, потом и вовсе перестал выходить на связь. Поэтому решать вопрос приходится в ручном режиме. Районное руководство собирается взрастить местного поставщика.

Основания для этого есть – сегодня один углегорский предприниматель успешно развивает собственное сельхозпредприятие, сам обеспечивает своё стадо в 1 тыс. с лишним голов кормами. При поддержке местной администрации он сможет обеспечить комбикормом весь район.

Хорошее известие прозвучало для жителей Поронайского района: до конца декабря в местной больнице заработает после ремонта томограф. Областное руководство договорилось о создании службы, которая будет отвечать за обслуживание медицинского оборудования на всех островах. Это позволит избежать длительных простоев и задержек.

Приятные перемены ждут холмчан: ввод новой АЗС не за горами, пробная заправка транспорта в режиме пусконаладки запланирована на первый квартал 2026 года. В ближайшее время появится ещё один передвижной газозаправщик в Корсаковском районе – потребность в нём для местных жителей всё более ощутима.

Антон СМОЛЯКОВ.

Только факты

С 2018 года спортивная инфраструктура Сахалина пополнилась самыми современными объектами. Три из них – крупнейшие на Дальнем Востоке. Это аквапарк «Аква-сити», центр водных видов спорта «Волна» и легкоатлетический манеж в Южно-Сахалинске. Сегодня физкультурой и спортом регулярно занимаются 67 % сахалинцев и курильчан, семь лет назад этот показатель составлял всего 47 %.

Кстати

С 1 марта 2026 года будут введены дифференцированные тарифы на рейсах Южно-Сахалинск – Курильск и Южно-Сахалинск – Южно-Курильск. Авиабилеты по этим направлениям станут значительно дороже для лиц, не имеющих регистрации на территории региона. Такое решение стало ответом на обращения граждан. В разгар сезона туристические компании массово скупают авиабилеты для своих клиентов, из-за чего жители Курил не могут своевременно вылететь в отпуск, отправиться на лечение и на учёбу из-за нехватки билетов.

Руководству области удалось добиться увеличения частоты полётов между Сахалином и Москвой. В летний период их количество возрастает вдвое – с 12 до 25 рейсов в неделю. Жители Углегорского, Охинского и Ногликского районов могут отправиться в Хабаровск прямыми рейсами из своих райцентров.

