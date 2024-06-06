Валерий Лимаренко ответит на вопросы сахалинцев и курильчан в прямом эфире

Прямая линия губернатора состоится 21 июня, в 15:00, на телеканале «ОТВ-Сахалин», а также в официальной группе правительства Сахалинской области ВКонтакте. Глава региона в режиме реального времени ответит на десятки вопросов, которые больше всего волнуют жителей островного региона.

Оставить обращение губернатору можно по телефону: 8 (4242) 670-391. Звонки начнут принимать с 10 июня.

Кроме того, вопросы принимаются в видео- или текстовом форматах с пометкой «прямая линия» через социальные сети.

Вопросы можно оставить в личных аккаунтах Валерия Лимаренко:

– Телеграм (https://t.me/limarenko_official);

– Одноклассники (https://ok.ru/valery.limarenko);

– ВКонтакте (https://vk.com/limarenko_official).

Также обращения принимаются на страницах Центра управления регионом:

– Телеграм (https://t.me/s/tsur65);

– Одноклассники (https://ok.ru/tsur65);

– ВКонтакте (https://vk.com/tsur65).

Все поступившие на прямую линию обращения будут отработаны, их авторы обязательно получат ответы.