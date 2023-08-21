Валерий Лимаренко ответит на вопросы жителей области в прямом эфире

Прямая линия губернатора, посвященная подготовке к зиме и началу нового учебного года, развитию транспорта, здравоохранения и другим актуальным темам, состоится 30 августа в 15.00. Трансляция пройдет на телеканале «ОТВ-Сахалин», а также в официальной группе правительства Сахалинской области «ВКонтакте»: https://vk.com/sakhalingovernment.

Задать вопросы можно по телефону: 8(4242) 67-03-91. Кроме того, обращения принимаются в видео- или текстовом форматах с пометкой «прямая линия» через социальные сети.

Вопросы можно оставить в личных аккаунтах Валерия Лимаренко:

Также обращения принимаются на страницах Центра управления регионом:

Поступившие на прямую линию обращения будут отработаны, их авторы получат ответы, сообщает пресс-служба регионального правительства.