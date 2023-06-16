Валерий Лимаренко поддержал предложения Президента России о расширении мер социальной поддержки и поддержки бизнеса

Губернатор Валерий Лимаренко поддержал предложения Президента России Владимира Путина о расширении мер социальной поддержки, выдвинутые в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

По мнению главы государства, необходимо пособие на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет. Следует поддержать и граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Сегодня они имеют право на пособие, только если не работают. Нужно, безусловно, снять эти ограничения, сказал Президент.

В экономической части своего выступления Владимир Путин распорядился поднять как минимум в два раза пороги ущерба от имущественных преступлений, не связанных с хищениями, и по нарушению авторских и смежных прав. Он заявил о необходимости прекратить проверки бизнеса, который не создает высокие риски причинения вреда гражданам или окружающей среде. Президент поручил правительству страны до конца года проработать переходный налоговый режим для компаний, которые «выросли» из категории малого и среднего бизнеса и по формальным критериям не могут обратиться за поддержкой со стороны государства, но нуждаются в ней для дальнейшего роста. Президент также отметил, что рост ненефтегазовых доходов составил в январе-мае 9,1 процента, что заметно выше прогнозов.

— Мы всегда говорили, когда же мы слезем с нефтегазовой иглы. И вот постепенно эта тенденция набирает обороты, — отметил Владимир Путин.

Валерий Лимаренко в своем комментарии по итогам выступления Президента России отметил важность работы по борьбе с бедностью, поддержке материнства и детства, которую проводит правительство страны.

— Президент правильно отметил, что курс на обеспечение социальной справедливости, на сокращение бедности и неравенства стал важным фактором успешного преодоления проблем прошлого года. Огромную роль играет и помощь малому и среднему бизнесу, освобождение его от излишнего административного давления и контроля.

Именно эта сфера наиболее гибко реагирует на запросы рынка, создает большое количество новых рабочих мест, и тем самым способствует как развитию экономики, так и повышению доходов граждан. Президент также отметил, что нефтегазовый сектор страны твердо стоит на ногах.

У нас в области в прошлом году из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» вышли крупные иностранные компании «Эксон» и «Шелл». Несмотря на это, добыча углеводородов уже восстановилась в прежних объемах. Что особенно важно, сейчас у нас инвестиции в несырьевой сектор экономики составляют 60 процентов. В ближайшие годы у нас появится новая продукция глубокой переработки.

Например, мы планируем в сотрудничестве с «Газпромом» построить на Сахалине завод по переработке газового конденсата, выпускать авиационный керосин и другие виды топлива. Все эти события – показатели диверсификации островной промышленности, повышения устойчивости экономики региона, — сказал Валерий Лимаренко.

По итогам 2022 года общий объем инвестиций в Сахалинской области составил рекордную для Сахалина и Курил сумму — 270 миллиардов рублей, сообщает прес-служба регионального правительства.