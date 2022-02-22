Валерий Лимаренко поддержал признание независимости Донецкой и Луганской народных республик

— Накануне Президент России Владимир Путин заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Считаю, это абсолютно закономерное и своевременное решение, которое позволило предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу, — написал губернатор в социальных сетях. — Будучи пограничным регионом, Сахалинская область не понаслышке знает о важности защиты и обеспечения неприкосновенности своих границ.

Вместе со всей страной мы с тревогой следили за новостями из Донбасса. Заложниками ситуации стали тысячи наших сограждан. Многие из них были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в России.

Крайне важно, что в столь трудный момент наше государство протянуло руку помощи. С признанием независимости территорий у народа Донбасса, наконец, появилась надежда на мирную и безопасную жизнь.

В поддержку жителей республик выступили уже многие российские регионы. Со своей стороны, Сахалинская область также готова оказать необходимую помощь, если она потребуется.