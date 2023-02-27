Валерий Лимаренко потребовал найти и наказать виновных в убийстве краснокнижных оленей

Сегодня глава островного региона провел рабочую встречу с начальником УМВД России по Сахалинской области Арсеном Исагуловым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Темой разговора стал поиск виновных в массовом убийстве оленей, которое произошло в Охинском районе.

– Уважаемый Арсен Григорьевич, буквально несколько дней назад произошел вопиющий случай. На севере нашего острова было уничтожено целое стадо краснокнижных оленей. Ситуация получила большой резонанс среди сахалинцев и курильчан. Необходимо как можно быстрее в ней разобраться и найти виновных. Просьба приложить для этого все усилия, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

– Как только стало известно о данном факте, нами были приняты все необходимые меры. Наши сотрудники выдвинулись в район данного происшествия. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Мы оказываем оперативное сопровождение. В наличии имеются все необходимые силы и средства. К данному делу будут подключены самые опытные сотрудники, – отметил генерал-майор Арсен Исагулов.

Как уже сообщалось, в прошлую пятницу сотрудники охинского лесничества обнаружили в верховье реки Дуна останки 26 особей дикого северного оленя. Животное занесено в Красную книгу области, в регионе их насчитывается около 2 тысяч.