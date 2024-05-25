Валерий Лимаренко поздравил с Днем российского предпринимательства

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

Поздравляю все бизнес-сообщество Сахалина и Курил с профессиональным праздником — Днем российского предпринимательства!

Владельцы своего дела – самые креативные, предприимчивые, энергичные, целеустремлённые и созидательные люди. Они создают новые и нужные продукты, услуги, меняют мир вокруг. На островах открываются новые высокотехнологичные производства. Идут инвестиции в научные разработки, проекты в области здравоохранения и охраны окружающей среды.

Бизнес в Сахалинской области всегда был социально ответственным. С первых дней спецоперации предприниматели оказывают поддержку нашим бойцам, являются спонсорами спортивных и культурных мероприятий, участвуют в благотворительных акциях и проектах, помогают молодым талантам.

Сахалинская область входит ТОП-5 регионов России с наиболее благоприятным инвестиционным климатом. Предприниматели на островах сами дали такую оценку, отметив снижение административного давления и значительное ускорение подключения к инженерным сетям. В регионе успешно работает специально созданная платформа обратной связи «Бизнес.Сахалин.онлайн». Действует целый комплекс мер поддержки на федеральном и областном уровнях.

Вы никогда не останетесь без занятия. Скорее всего, ваш список дел будет очень длинным. Каждый день появляются новые задачи и возможности. Мы гордимся островными предпринимателями, благодарны им за партнерство и готовность к диалогу. Желаю вам замечать возможности первыми, верить в себя и получать удовольствие от проделанной работы.

Поздравляю вас с Днем предпринимателя!