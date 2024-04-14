Валерий Лимаренко пригласил жителей области поработать на субботниках 20 и 27 апреля

– Совсем скоро мы будем отмечать майские праздники. И всем нам хотелось бы, чтобы в наших городах и селах было чисто и уютно, чтобы у людей было отличное настроение. Субботники, ставшие доброй традицией, как раз для этого и нужны. Это еще один хороший повод пообщаться с друзьями, коллегами и соседями. Я тоже обязательно приму участие, – подчеркнул губернатор. – С организацией мероприятий по уборке территорий должны помочь специалисты муниципальных образований. Необходимо проинформировать людей о предстоящих мероприятиях, обозначить, где можно взять инвентарь.