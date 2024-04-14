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Валерий Лимаренко пригласил жителей области поработать на субботниках 20 и 27 апреля

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– Совсем скоро мы будем отмечать майские праздники. И всем нам хотелось бы, чтобы в наших городах и селах было чисто и уютно, чтобы у людей было отличное настроение. Субботники, ставшие доброй традицией, как раз для этого и нужны. Это еще один хороший повод пообщаться с друзьями, коллегами и соседями. Я тоже обязательно приму участие, – подчеркнул губернатор. – С организацией мероприятий по уборке территорий должны помочь специалисты муниципальных образований. Необходимо проинформировать людей о предстоящих мероприятиях, обозначить, где можно взять инвентарь.

Глава региона заглянул во двор на Есенина, 5 областного центра. Здесь в это время жильцы расчищали снег, убирали зеленую зону.
Депутат городской Думы Мария Ульянова рассказала, что в этом году во дворе планируется ремонт. По предложению жильцов будет увеличено количество парковочных мест, продлен пешеходный переход и установлена современная система освещения.

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