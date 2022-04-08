Валерий Лимаренко: Принятые Правительством РФ меры поддержки помогут Сахалину и Курилам

Губернатор Сахалинской области прокомментировал ежегодный отчет Правительства РФ, который в Государственной Думе представил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Валерий Лимаренко подчеркнул: «В своем отчете Михаил Мишустин обозначил очень важные для Сахалинской области, как для единственного в России островного региона, направления работы федерального правительства, сделав акцент не только на развитие социальной сферы, поддержки бизнеса, но и затронув самые острые вопросы для островного региона – транспортное сообщение, продовольственную безопасность и, конечно же, развитие Курил.

Мы можем быть уверены в работе нашей транспортной системы. В частности, авиации. Несмотря на то, что именно по авиации был нанесен один из первых и серьезнейших санкционных ударов запада, на стабильность авиасообщения это не повлияет, транспортной Сахалина и Курил удалось избежать. На поддержку Единой дальневосточной авиакомпании в 2021 году выделено свыше 1 миллиарда рублей. Премьер-министр заверил, что это только начало. Это имеет для нас особое значение, поскольку связь с материком для Сахалинской области является жизненно необходимой – это вопрос доступности высокотехнологичных медицинских услуг, образования, работы и отдыха, развития бизнеса. Кроме того, следует поддерживать авиаперевозки внутри региона. Совсем недавно мы восстановили посадочную площадку в Александровске-Сахалинском и начали выполнять рейсы в Южно-Сахалинск, запустили авиасообщение Южно-Сахалинска с Поронайским и Смирныховским районами. Важно, чтобы у жителей и дальше сохранялась возможность с удобством добираться до областного центра.

Особое значение Правительство РФ уделяет вопросам продовольственной безопасности. В прошлом году на поддержку сельского хозяйства из федерального бюджета было направлено более 340 миллиардов рублей. Развитие местных производств позволяет повысить доступность свежих и недорогих продуктов питания в регионах. Например, Сахалинская область сегодня сохраняет лидирующую позицию на Дальнем Востоке по самообеспеченности овощами. Сегодня продукция наших местных предприятий представлена не только на внутреннем рынке области, но и в других регионах Дальнего Востока. Основной объем производства местных агропредприятий и фермеров составляют овощи защищенного грунта, прежде всего, томаты и огурцы. Область обеспечивает ими себя на 65 процентов. Кроме того, до конца года планируем увеличить производство яйца до 128 миллионов штук. Это обеспечит потребность жителей Сахалина и Курил в соответствии с медицинской нормой.

Мы еще раз на самом высоком уровне услышали о перспективах развития Курильских островов, специально для которых по нашей инициативе был разработан особый преференциальный налоговый режим. Бизнес планируется освободить на 20 лет от уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога. В числе преференций – пониженный тариф страховых взносов в совокупном размере 7,6% на 20 лет, применение на Курилах процедуры свободной таможенной зоны. Инвестиции в Курильские острова дают возможность бизнесу занять свою долю на ключевых рынках Азии в сферах рыбной промышленности, логистики, новой энергетики и туризма. Мы предлагаем свыше 140 потенциальных площадок для реализации инвестиционных проектов. Готовы работать в индивидуальном порядке с каждым инвестором и оказывать поддержку на всех этапах.

Мы видим, что развитие Дальнего Востока остается одним из ключевых приоритетов правительства России, в том числе – в рамках решения жилищных вопросов. Наши жители имеют возможность стать участником программы «Дальневосточная ипотека» – за время ее действия одобрено почти 5 тысяч заявок. Выдано более 12 миллиардов рублей, а обладателями квартир стали 2,6 тысячи семей. «Дальневосточная ипотека» является одним из ключевых инструментов, который позволяет нам поддерживать высокий уровень спроса на недвижимость и ее доступность. Реализация программы в островном регионе очень важна, поскольку перед нами стоит амбициозная задача – вводить в регионе по 500 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Это около 7 тысяч квартир для сахалинцев и курильчан.

Таким образом можно с уверенностью сказать, что Правительство РФ принимает всеобъемлющие меры для комплексного развития всего Дальнего Востока».