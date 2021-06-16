Валерий Лимаренко: «Привлечение общественников к контролю за ремонтом дорог принесло хороший результат»

​74 километра дорог было заасфальтировано в прошедшем году. Более 47 километров твердого покрытия уложили на автодороге Южно-Сахалинск – Оха. Полностью заасфальтировать её планируют в 2024 году. Передача трассы в федеральную собственность позволила направить высвободившиеся в 2021 году 3,8 миллиарда рублей на модернизацию дорог местного значения и улично-дорожной сети.

​– Мы принципиально подошли к ремонту дефектов на дорогах после зимнего сезона. Общественность назвала это большим ямочным ремонтом. Всего было обнаружено более 8 тысяч дефектов. В Южно-Сахалинске, Аниве, Долинске, Невельске, Холмске и Макарове к 1 июня ремонт в основном был завершен. Во всех муниципальных образованиях закончить работы планируют к 1 июля. Особая благодарность волонтерам и общественникам, которые помогали выявлять ямы и контролировали качество ремонта, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

По словам руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии» Елены Красильниковой, участники общественного движения сразу с охотой включились в работу. В задачи входил обход дорог и внесение дефектов с фото и геолокацией в приложение Сахалин.онлайн.

– Для нас такая работа оказалась новой, но все понимали, что это необходимо для быстрого ремонта дорог нашего города. Результат не заставил себя ждать, уже через неделю по составленной карте шли ремонтники. Таких объемов и темпов ремонта дорожного покрытия не было никогда ранее, именно сейчас мы видим, на сколько слаженно нам удалось консолидироваться с профильными ведомствами, результат видят все, дороги отремонтированы и убраны, – прокомментировала Елена Красильникова.

В этом году планируется реконструировать 700-метровый участок автомобильной дороги Курильск-Рейдово, заасфальтировать 2,5 километра дорог в селе Малокурильское, оборудовать твердым покрытием 7,5 километра на дороге Арсентьевка-Ильинское. Кроме того, работы пройдут на трассе Невельск–аэропорт Шахтерск в границах села Яблочное Холмского района. Также планируется ввести в эксплуатацию мост в Невельске, начать строительство дороги с мостовым переходом к селу Чир-Унвд и путепровод в Долинске на Быковском направлении.

​Завершается разработка обоснования инвестиций по строительству объездной дороги Южно-Сахалинска протяженностью около 42 километров. В этом году должны приступить к реализации первого.