Валерий Лимаренко проголосовал на выборах депутатов Сахалинской областной Думы

Глава региона стал одним из первых избирателей на участке №323 в политехническом коллеже Сахалинского госуниверситета. Сегодня стартовало трехдневное голосование за кандидатов в депутаты регионального парламента VIIIсозыва. Отдать свой голос можно более чем на 300 участках, которые будут работать с 8 до 20 часов, с пятницы по воскресенье.

Губернатор, опустив бюллетени в устройство для подсчета голосов, поздравил жителей Сахалинской области со стартом избирательной кампании.

– Важно, что на участках соблюдается безопасность, создаются условия, чтобы людям было удобно реализовать свое гражданское право. Я, конечно же, проголосовал. Мой выбор за сахалинцев и курильчан, светлое за будущее островов, за заботу, защиту и уважение. Но мы голосуем не только за депутатов областной Думы, за развитие Сахалина и Курил. Мы голосуем за всю Россию. Сегодня происходят важные исторические события, весь народ сплотился вокруг Президента. И очень важно, чтобы мы в это время заботились о людях. Россия в сердце каждого сахалинца, и мы помнимоб этом, – сказал Валерий Лимаренко.

Прозрачность и легитимность выборов обеспечивают общественные наблюдатели на каждом участке. Круглосуточно, в режиме онлайн, ход голосования контролируют в Центре общественного наблюдения (ЦОН). Он развернулся на втором этаже исторического парка «Россия – моя история» в Южно-Сахалинске. Посетить площадку могут общественные наблюдатели, наблюдатели от партий и кандидатов, сами кандидаты, а также эксперты, СМИ и просто активные граждане.

– С больших избирательных участков, где голосует больше тысячи человек, ведется прямой эфир. На остальных – установлены видеорегистраторы, все данные будут записаны и сохранены. В спорных ситуациях можно отмотать запись, остановить, рассмотреть детально. Камеры на участках установлены так, что можно видеть как общую ситуацию, так и КОИБы, куда опускаются бюллетени. Все видео хранятся один год, – рассказал председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.

Глава региона отметил, что выборы должны проходить максимально открыто, так как это вопрос доверия жителей. Формат работы Центра общественного наблюдения позволяет быстрее реагировать на любые спорные моменты в дни голосования. ЦОН будет открыт с 9 по 11 сентября, начиная с 8 утра и до проведения итогового заседания всеми территориальными избирательными комиссиями Сахалинской области. В течение трех дней по всем вопросам, связанным с избирательной кампании, жители Сахалинской области могут обратиться на горячую телефонную линию: 8 (4242) 67-23-17.