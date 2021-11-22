Валерий Лимаренко проведет прямую линию с жителями области

На вопросы жителей губернатор ответит в прямом эфире в следующий вторник, 30 ноября, в 15.00. Трансляция пройдет на телеканале «ОТВ-Сахалин», а также в аккаунтах главы региона в Instagram и на YouTube,.

Темы прямой линии определят сами сахалинцы и курильчане. В эфире прозвучат наиболее актуальные и интересные вопросы жителей. Задать их можно по телефону: 8(4242) 67-03-91. Кроме того, обращения принимаются в текстовом или видео форматах с пометкой «прямая линия» через социальные сети.

Даже если вопросы не прозвучат в ходе прямой линии, они все равно не останутся без внимания главы региона и руководителей органов исполнительной власти. Все поступившие обращения будут отработаны, все авторы получат ответы.

Напомним, в ходе прямой линии 10 сентября Валерий Лимаренко ответил в эфире на несколько десятков вопросов. Всего губернатору поступило более 1 тысячи вопросов от жителей всех районов Сахалинской области. По каждому из них были даны ответы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вопросы можно оставить в личных аккаунтах Валерия Лимаренко:

Также обращения принимаются на страницах Центра управления регионом: