Валерий Лимаренко провел вечернее заседание оперативного штаба по ликвидации последствий циклона в Южно-Сахалинске

В ситуационном центре правительства Сахалинской области губернатор подвел итоги работы по уборке улиц и дворов за день. Глава региона поставил задачу – к утру 16 января расчистить все основные дороги от бордюра до бордюра.

– Круглые сутки ведется работа по ликвидации последствий снежного циклона в областном центре, где выпало больше всего осадков. Мы пробили основные транспортные артерии. Теперь необходимо расчистить их на всю ширину проезжей части. Спасибо активным южносахалинцам, которые сегодня дружно вышли откапывать машины во дворах. Благодаря слаженной работе дорожных, коммунальных служб и горожан мы сможем быстрее навести порядок во дворах, – отметил Валерий Лимаренко.

На расчистке 147 улиц Южно-Сахалинска сейчас задействованы 230 единиц техники. К уборке подключили строительные компании, которые предоставили свои машины. На помощь приходят также тяжелая техника из районов.

Основные силы брошены на уборку снега 32 улиц главного квадрата – Сахалинская – Ленина – Больничная – Горького. Параллельно с проезжей частью расчищают тротуары. Вне этого квадрата, в первую очередь, обеспечили проезд к хлебокомбинату.

– Дорогу на Синегорск пробили в одну колею, стремимся полностью расчистить в течение двух суток. Снежный вал там достигает двух метров и болееДорогу Дальнее – Елочки сегодня расчистили. В Дальнем уже приступили к уборке дворов, – рассказал руководитель завода имени Федотова Алексей Римша.

В Южно-Сахалинске 1212 домов, за день удалось навести порядок в 202-ух. Главные силы сосредоточены в 9 микрорайонах, где проживает больше всего людей. На помощь к расчистке территорий социальных объектов и дворов привлекли военных.

В помощь управляющим компаниям поступили 143 малогабаритные снегоуборочные машины, которые были закуплены по инициативе главы региона. Они станут хорошим подспорьем в наведении порядка на придомовых территориях.

– Мы синхронизировали планы управляющих компаний с работой по расчистке улично-дорожной сети. Освобождаем внутриквартальные проезды, контейнерные площадки. Жителей извещают о необходимости переместить автомобили на специально отведенные стоянки, – пояснила министр ЖКХ области Наталия Куприна.

В городе определили площадки, где автовладельцы могут оставить свои машины, пока идет расчистка дворов. Это парковки возле дворца спорта «Кристалл», исторического парка «Россия – моя история», торгово-делового центра «Столица», в городском парке.

В городском округе работают два снежных полигона в юго-западном и северо-восточном промышленных районах. В режиме ЧС планируется обустроить еще один, чтобы избежать очереди самосвалов, которые вывозят снег, сообщает пресс-служба регионального правительства.