Валерий Лимаренко: Сахалинская область открыта для новых проектов и инвестиций

Губернатор Валерий Лимаренко принял участие в итоговом заседании коллегии министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, посвященном итогам работы в 2022 году и задачам на 2023 год.

Несмотря на санкции, экономика островной области не только выстояла, но и продолжает успешно развиваться, привлекая новых инвесторов. Позитивный эффект дало и введение особых преференциальных режимов.

Минвостокразвития поддержало инициативу областных властей в том, чтобы расширить границы ТОР для реализации новых проектов. Это строительство многофункционального грузового порта, цементного завода, создание агропромышленного парка, а также жилая застройка в рамках программы «Дальневосточный квартал». По этой программе планируем построить жилье для почти 10 тысяч сахалинцев и социальные объекты. Совместно с минвостокразвития разработан мастер-план развития Южно-Сахалинской агломерации. Объем инвестиций составит свыше 500 млрд рублей. Планируется реализация проектов в сфере транспорта, логистики, рыбопромышленного комплекса, туризма.

По инициативе минвостокразвития и совместно с ДОМ.РФ разработана программа «Арендное жилье», в рамках которой появится 50 тысяч квадратных метров, что поможет привлечь в область востребованных специалистов и закрепить их на островах.

Минвостокразвития выступает куратором и координатором федеральной программы «Курилы». На островах модернизируется инфраструктура, строится жилье, социальные объекты. Только за последние три года на Итурупе возведено 2 школы. Идет строительство детских садов на Кунашире. В планах реконструкция районной больницы в Южно-Курильске и многое другое.

Курилы получили новый импульс для развития экономики и притока инвестиций после вступления в силу в прошлом году закона о преференциальном режиме. На сегодняшний день его участниками стали 13 резидентов. Это предприятия по добыче и переработке водно-биологических ресурсов. Кроме того, на территории Курил определено порядка 140 площадок для реализации новых инвестиционных проектов. Они потребуют развития энергетики, увеличения генерирующих мощностей.

Совместно с минвосток­развития область реализует план социального развития центров экономического роста. В 2022 году в его рамках велись работы по 41 объекту. Часть из них завершили: в социальной сфере, жилищном строительстве, коммунальном хозяйстве и топливно-энергетическом комплексе. В этом году продолжается строительство 26 объектов и начинается работа еще по нескольким – среди них корпус консультативно-диагностического центра в Южно-Сахалинске, 3 школы, центр культурного развития, жилые дома в районах.

41 объект строился в 2022 году в области совместно с минвостокразвития по плану социального развития центров экономического роста.