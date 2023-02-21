Валерий Лимаренко: Сплоченность общества сегодня помогает решать вопросы в социальной сфере и экономике

Губернатор Сахалинской области поддержал вектор, заданный в послании Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. Центральной темой стала специальная военная операция, социальная поддержка защитников Отечества и их семей, а также развитие страны в этих условиях.

Глава государства сделал особый акцент на том, что единство, поддержка действий нашей армии, бойцов и их семей, патриотический настрой в обществе являются главными составляющими победы и успешного решения всех задач в экономике и социальной сфере.

– Практически с самого начала специальной военной операции совместными усилиями мы стали оказывать поддержку тем, кто сегодня служит на Донбассе, и их семьям, которые остались на Сахалине и Курилах. В зону СВО мы отправляем грузы с продуктами, медикаментами, обмундированием, бытовой техникой. По заявкам военных закупаем средства связи, транспорт, квадрокоптеры и все, что еще необходимо нашим ребятам. В то же время, ко мне обращались родные и близкие наших бойцов и рассказывали, что проблемы с обеспечением все же возникают. Тогда я предложил матерям и женам поехать на Донбасс и увидеть своими глазами, как там обстоят дела, чтобы правительство региона могло наладить помощь более эффективнее – рассказал Валерий Лимаренко.

В конце прошлого года состоялась первая такая поездка. На сегодня их было уже семь. Женщины встречаются с бойцами, выясняют, чего им не хватает, какая помощь требуется, привозят подарки, кормят домашней едой.

На островах создано региональное отделение Комитета семей воинов Отечества, куда вступили члены семей защитников. Это общественное объединение занимается вопросами оказания психологической, юридической, социальной помощи бойцам и их родным. Прямая связь с властями позволяет оперативно отвечать на просьбы военнослужащих.

– Я считаю крайне важным предложение создать специальный фонд адресной помощи семьям участников СВО. Этот вопрос находится в зоне особого внимания сахалинского правительства, мы эту работу уже развернули. Предоставляется региональная выплата в размере 300 тысяч рублей, оказывается помощь с ремонтом жилья, заготовкой топлива, устройством детей в детский сад или школу, ближе к дому, и с другими бытовыми вопросами. Однако, безусловно, эту работу требуется расширять, выводить на общефедеральный уровень, поэтому я полностью поддерживаю решение Президента, – подчеркнул губернатор.

Тем, кто получил ранения, предоставляются региональные выплаты – 250 или 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести. Организована реабилитация раненых на базе областных медицинских учреждений, которые оснащены самым современным оборудованием. Восстановление прошли уже более 250 человек. Большинство бойцов после этого захотели вернуться в строй.

– Президент также обратил внимание на важность укрепления экономики и решения социальных вопросов граждан. И мы понимаем, что победа во многом зависит о того, насколько надежным будет наш тыл. В Сахалинской области, несмотря на антироссийские санкции, мы не потеряли ни одного инвестиционного проекта. За минувший год наша экономика стала сильнее, люди стали сильнее. В прошлом году заложили основу для развития области на десятилетия вперед. Для нас 2022 год был рекордным по объему инвестиций. При этом 60 процентов средств были направлены в отрасли, не связанные с нефтегазовым сектором. Это уникальная ситуация для Сахалинской области, – отметил Валерий Лимаренко.

В Южно-Сахалинске строится нефтегазовый индустриальный парк, резиденты которого будут обслуживать нефтегазовые проекты «Сахалин-1, 2, 3». Началось также строительство агропромышленного индустриального парка. Стартовал большой проект по созданию транспортного хаба. В прошлом году приступили к строительству новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска, которая способна принимать все типы воздушных судов. В этом году сдадут передовой аэровокзальный комплекс мощностью до 5 млн пассажиров в год.

Отдельно Владимир Путин отметил, что программа бесплатной газификации будет действовать для жителей РФ на постоянной основе. А также, что нужно распространить ее на школы, больницы. В Сахалинской области оказывают беспрецедентные меры поддержки тем, кто решил подключиться к экологически чистому топливу. Жителям островного региона возмещают до 152 тысяч рублей на подготовку домовладения к приему газа – устройство внутридомовой системы газоснабжения, фасадные газопроводы, монтаж оборудования.

На островах поддерживают высокие темпы жилищного строительства – по 500 тысяч квадратных метров ежегодно. Идет активное расселение аварийного фонда. За два года новоселье отпраздновали почти 8 тысяч сахалинцев и курильчан.

– И самое важное в нашей работе – ориентир на человека, его потребности и пожелания. Благодаря обратной связи мы видим, в какую сторону двигаться, какие проблемы решать, – добавил глава региона. – Еще раз хочу сказать, что всех этих результатов мы смогли добиться только благодаря тесному взаимодействию с жителями области, а также безоговорочной поддержки федерального центра. И я уверен, что, опираясь на это, мы будем и дальше двигаться в развитии области и решении задач, которые обозначил в своем Послании Федеральному Собранию Президент России.