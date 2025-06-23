Валерий Лимаренко: В Сахалинской области, как и во всей России, происходит глубокая структурная перестройка экономики

Губернатор Валерий Лимаренко прокомментировал выступление Президента России Владимира Путина на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума.

Оценивая текущее состояние отечественной экономики, глава государства отметил, что, несмотря на сложный внешний фон, валовый внутренний продукт страны в последние два года прибавлял более 4 процентов ежегодно. То есть рос темпами выше среднемировых.

Но вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику уже не является определяющим.

– В прошлом году мы привлекли рекордную сумму инвестиций – 355 миллиардов рублей. Рост – 9,3 процента, выше, чем в среднем по России. В основном, бизнес вкладывает средства в отрасли, не связанные с добычей нефти и газа, – сказал Валерий Лимаренко. – Больше того, у нас развивается наука и наукоёмкие производства. Для локализации сервисов в сфере добычи углеводородов мы в прошлом году построили первую очередь нефтегазового индустриального парка. В этом введём в строй вторую. Этот парк – важная площадка для обеспечения технологической независимости страны. По заданию Президента мы строим кампус мирового уровня СахалинTeх. В этом году сдаём студенческий городок, в следующем – научно-образовательный центр. Вуз будет работать в тесном взаимодействии с бизнесом, готовить кадры под региональные проекты.

Островной регион стабильно является одним из лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов Федерации.