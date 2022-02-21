Валерий Лимаренко: Во время циклона службы жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности

На заседании регионального правительства глава региона подчеркнул, что необходимо мобилизовать все силы для обеспечения безопасности людей в разгул стихии и в кратчайшие сроки устранить последствия непогоды.

– Особое внимание – социальным объектам. Должны быть обеспечены проезды к детским садам, больницам, магазинам. Во время предыдущей метели было много нареканий от жителей в адрес управляющих компаний. Хочу еще раз подчеркнуть: с тех, кто работает некачественно, будем спрашивать самым строгим образом. Все службы: коммунальные, транспортные, спасательные, медицинские – должны быть в режиме повышенной готовности, – отметил Валерий Лимаренко.

Губернатор поставил задачу перед главами районов, попавших в зону циклона, – создать оперативные штабы и каждые два часа информировать о ситуации на территории, а при ухудшении обстановки – незамедлительно.

Для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства в районах сформировано 115 аварийно-восстановительных бригад – 993 человека и 342 единицы техники.

Снежный циклон не повлиял на прохождение отопительного периода в районах. Но в военном городке Большая Елань, в Южно-Сахалинске, произошло повреждение дымовой трубы на котельной. Были оперативно приняты меры, сейчас объект работает в штатном режиме. В пяти многоквартирных домах и общежитии соблюден нормативный температурный режим. В течение двух недель будут проведены работы по замене части дымовой трубы.

Ограничено движение транспорта на 7 участках автодорог: Троицкое – Новотроицкое, Лиственничное – Охотское, Огоньки – Невельск, Южно-Сахалинск – Корсаков, Новоселово – Белинское, Южно-Курильск – Головнино, Курильск – Буревестник.

Приостановлено автобусное сообщение между областным центром и Новотроицким, Охотским, Корсаковом и Невельском. Движение морского транспорта также не осуществляется. Паромная переправа Ванино – Холмск закрыта до утра 22 февраля.

Пригородные поезда и поезда дальнего следования ходят по расписанию. В аэропорту Южно-Сахалинска отменено 8 рейсов, задержано – 9. Пассажиры размещены в гостинице.

В Южно-Сахалинске подготовлены пункты обогрева на северном и южном въездах из города: в центре народной культуры «Радуга» в Ново-Александровске, ДК

«Электрон» в Весточке, а также в комплексе «Генерал» на повороте на Охотскую трассу.

Как рассказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, в областном центре произошло 4 аварии на сетях электроснабжения. На настоящий момент все восстановлено.

Все силы брошены на расчистку города – ночью работали 146 человек, 240 единиц техники. В зоне особого внимания – обеспечение проезда к образовательным и медицинским учреждениям. Расчистить придомовые территории планируется в течение трех дней после завершения разгула стихии, сообщает пресс-служба регионального правительства.