Валерий Лимаренко встретился с мобилизованными сахалинцами в зоне специальной военной операции

Глава островного региона в Донецкой Народной Республике передал бойцам еще несколько внедорожников УАЗ пикап. Каждая машина защищена стальными листами.

Вскоре на специальных стойках в кузове будут установлены пулеметы или противотанковые управляемые ракетные комплексы. А пока на передовую УАЗики приехали с мирным грузом: питьевой водой, свежим хлебом, выпечкой, фруктами, гигиенические средства.

Сахалинские власти используют разные формы поддержки мобилизованных. Семьи жителей области, призванных для участия в специальной военной операции, получают региональную единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Им также оказывают содействие в решении различных бытовых вопросов. Например, женам мобилизованных помогают получить работу поближе к дому, отремонтировать жилье.

Региональное правительство при поддержке бизнес-сообщества закупило для сахалинских бойцов одежду, обувь, спальные мешки, гигиенические средства.

— Во время Великой Отечественной войны люди отдавали все свои силы для обеспечения фронта. Это было движение души, яркое проявление патриотизма. Рад, что и сегодня жители области не остаются в стороне, оказывают поддержку землякам, которые в зоне специальной военной операции защищают Россию. В свою очередь правительство региона сделает все возможное, чтобы мобилизованные сахалинцы и курильчане были отлично экипированы и не беспокоились о своих семьях, — сказал Валерий Лимаренко.

Ранее островные власти уже передавали в зону спецоперации УАЗы, оборудованные для размещения огневых средств.

— Машины прекрасно себя показали в бою. Они позволяют быстро доставлять на угрожаемое направление, например, противотанковые управляемые ракетные комплексы и поражать бронетехнику противника. Огромное спасибо правительству и жителям Сахалина и Курил за моральную поддержку, за помощь нашим солдатам.

Бойцы понимают, что область их не бросила, — сказал генерал-лейтенант, командир 68 армейского корпуса, дислоцированного в островном регионе, Дмитрий Глушенков.

Губернатор и командир 68 армейского корпуса вручили государственные награды отличившимся в зоне СВО сахалинцам, в основном, танкистам и разведчикам. К поздравлениям присоединились артисты Сахалинской областной филармонии. Они привезли землякам небольшой концерт, организованный по инициативе регионального исполнительного комитета «Единой России».

— Очень важно, чтобы бойцы, которые рискуют жизнью, защищая нашу страну, знали о том, что их любят и поддерживают. С этой целью мы решили возродить традицию фронтовых агитбригад, порадовать мобилизованных сахалинцев выступлениями артистов островной филармонии, — сообщил руководитель сахалинского исполкома ЕР Михаил Шувалов.