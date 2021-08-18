Валерий Лимаренко встретился с российскими паралимпийцами

Российские паралимпийцы тренируются на Сахалине и проходят акклиматизацию перед Играми в Токио.

На Сахалин для подготовки к Играм в Японии прибыли более 70 человек – спортсменов, тренеров, врачей. В сборной есть как опытные спортсмены – чемпионы и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, так и дебютанты Паралимпиады. Раиса Чебаника – обладательница всевозможных наград в настольном теннисе. Она завоевала золото на Играх в Лондоне, на чемпионатах Европы и первенствах России. – Настрой перед стартами боевой. Четыре года назад российские спортсмены не участвовали в соревнованиях по теннису. Сейчас нацелены на реванш. На Сахалине у нас прекрасные условия для тренировок, новое спортивное оборудование, хорошие условия в гостинице, – поделилась чемпионка.

– Принимать атлетов перед большими стартами стало для Сахалина доброй традицией. Совсем недавно нашими гостями были олимпийские сборные по теннису и карате.

Спортсмены, пройдя сахалинский этап, очень успешно выступили на Играх. Теперь мы рады приветствовать сильнейших паралимпийцев, которые совсем скоро будут защищать честь России на соревнованиях по плаванию и настольному теннису. Будем болеть за вас и надеяться на победу. И будем продолжать создавать максимально комфортные условия для занятий спортом на Сахалине, как для островных атлетов, так и для наших гостей, – сказал губернатор Валерий Лимаренко, встретившись со спортсменами.

Теннисисты тренируются на базе спортивной школы по волейболу в Южно-Сахалинске. Пловцы проходят подготовку в водноспортивном комплексе «Аква Сити». Атлеты и тренеры высоко оценивают оснащенность и доступность спортивной инфраструктуры на островах.

– Мы благодарны, что у нас есть возможность подготовиться к Играм в Сахалинской области. Здесь замечательные спортивные комплексы. Но самое главное – подходящий климатический и ременной диапазон. Перелет на восток для спортсменов всегда дается непросто. А у нас было достаточно времени, чтобы пройти адаптацию перед Токио, – отметил старший тренер спортивной сборной команды России по плаванию Юрий Назаренко.

В Японию спортсмены отправятся 19 августа. Паралимпийские игры стартуют 24-го, сообщает пресс-служба регионального правительства.