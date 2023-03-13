Валерий Лимаренко встретится с жителями Александровск-Сахалинского района

Губернатор посетит муниципалитет с рабочей поездкой в четверг, 16 марта. В 14:00 состоится встреча главы региона с жителями. Место проведения – Центральный районный Дом культуры, расположенный по адресу: ул. Ленина, д. 6. Приглашаются все желающие.

Перед этим, с 13:00 до 14:00 часов в Доме культуры проведут прием руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации, военный комиссар Сахалинской области Роман Романов.

В программе рабочей поездки Валерия Лимаренко в Александровск-Сахалинский район также посещение объектов ЖКХ, образования, строительства, торговли и культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.