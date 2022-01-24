Губернатор посетит муниципалитет с рабочей поездкой в четверг, 27января. В 15 часов состоится встреча главы региона с жителями. Место проведения – большой зал Центрального дома культуры, который расположен по адресу: улица Морская, 14. Приглашаются все желающие.

Перед этим с 14 до 15 часов там же руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации проведут личный прием граждан.

В программе рабочей поездки Валерия Лимаренко в Холмский район посещение объектов промышленности и сферы спорта, мониторинг цен в социальных магазинах, контроль за ходом жилищного строительства, благоустройства населенных пунктов и содержания дорог.