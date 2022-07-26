Валерий Лимаренко встретится с жителями Курильского района

Губернатор посетит муниципальное образование в среду, 27 июля.

В 17.00 начнется встреча с жителями. Место проведения – Дом культуры, расположенный на улице Приморское шоссе, 5. Приглашаются все желающие.

Перед этим, с 16.00 до 17.00, там же руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации проведут личный прием граждан.

В программе рабочей поездки Валерия Лимаренко – посещение объектов образования, строительства и благоустройства, сообщает пресс-служба регионального правительства.