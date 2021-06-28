Валерий Лимаренко встретится с жителями Курильского района

Губернатор посетит муниципалитет с рабочей поездкой во вторник, 29 июня. В 13 часов состоится встреча главы региона с жителями. Место проведения – Дом культуры Курильска, улица Приморское шоссе, 5. Приглашаются все желающие.

Перед этим, с 12 до 13 часов, там же руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации проведут личный прием граждан.

В программе рабочей поездки главы региона в Курильский район также – посещение объектов торговли, контроль хода строительства жилья и ряда социально значимых объектов.