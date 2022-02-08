    Валерий Лимаренко встретится с жителями Лугового

    В четверг, 10 февраля.  губернатор будет находиться в рабочей поездке в  этом планировочном районе Южно-Сахалинска.  В 15 часов  состоится встреча главы региона с жителями. Место проведения – актовый зал школы «Надежда», которая расположена на улице Дружбы, 69. Приглашаются все желающие.

    Перед этим, с 14 до 15 часов, там же руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации проведут личный прием граждан.

    В программе рабочей поездки Валерия Лимаренко в планировочный район островной столицы – посещение строительных площадок, социальных и спортивных объектов.

    Отметим, для губернатора встреча с жителями муниципального образования станет второй с начала этого года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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