Валерий Лимаренко встретится с жителями Макаровского района

Губернатор посетит муниципалитет с рабочей поездкой в четверг, 13 апреля. В 13:30 начнется встреча главы региона с жителями. Место проведения: актовый зал школы Макарова, улица Хабаровская, 16. На мероприятие приглашаются все желающие.

Перед этим, с 12.30 до 13.30, там же проведут прием руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации, а также военный комиссар Сахалинской области.

В программе рабочей поездки Валерия Лимаренко в Макаровский район также – контроль за ходом благоустройства, строительства жилых домов и социальных объектов, посещение объектов образования, общепита и торговли, сообщает пресс-служба регионального правительства.