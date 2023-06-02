Валерий Лимаренко встретится с жителями Невельского района

Губернатор посетит городской округ с рабочей поездкой во вторник, 6 июня. В 14:30 начнется встреча главы региона с жителями. Место проведения: районный дом культуры имени Г. И. Невельского, улица Ленина, 54а. На мероприятие приглашаются все желающие.

Перед этим, с 13:30 до 14:30, там же проведут прием руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации, а также военный комиссар Сахалинской области.

В программе рабочей поездки Валерия Лимаренко в Невельский район – проверка работ по жилищному строительству, ремонту дорог и подъездов, благоустройству общественных пространств, а также посещение объектов культуры и спорта, контроль цен в социальных магазинах, сообщает пресс-служба регионального правительства.